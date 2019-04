Destiny 3 llegará en 2020: disponible para Xbox Scarlett y PS5

Una filtración asegura que Destiny 3 lleva un tiempo en desarrollo y que el juego estará listo para llegar al mercado en 2020, una fecha que, como habréis podido imaginar, lo coloca como uno de los primeros títulos triple A de transición generacional.

Esto quiere decir que Destiny 3 estará disponible para Xbox One y PS4, y también para Xbox Scarlett y PS5. No debería sorprendernos, ya vivimos una situación idéntica con la primera entrega de la franquicia, que llegó a Xbox 360 y PS3 y también a Xbox One y PS4.

Los lanzamientos de transición generacional tienen que afrontar un problema claro y muy importante: la escasa cantidad de unidades vendidas de las consolas de nueva generación por su reciente debut. Esto hace que un lanzamiento limitado y exclusivo en dichas consolas no sea rentable, y obliga a los desarrolladores a extender el soporte a las consolas de la generación anterior, aunque sea de forma limitada (por ejemplo, reduciendo la llegada de futuros DLCs).

A nivel técnico podemos esperar una mejora considerable frente a Destiny 2, pero al tratarse de un título de transición generacional no habrá cambios de gran envergadura. Esto tiene una explicación muy sencilla, como dijimos los desarrolladores tienen que tener en cuenta las limitaciones de las consolas de la generación anterior en los títulos de transición generacional, lo que establece una base fija de la que no pueden salirse.

De nuevo basta comparar Destiny y Destiny 2 para darse cuenta de las diferencias que marcó el desarrollo centrado en las consolas de nueva generación frente al desarrollo de transición generacional. En el vídeo adjunto podéis verlo con bastante claridad.



Destiny 3 será más profundo y complicado

Según la fuente de la noticia Bungie quiere cambiar por completo el enfoque de la franquicia. Desde sus inicios Destiny se ha perfilado como un juego de rol de acción en primera persona bastante sencillo y asequible, tanto que cualquiera que le dedique una o dos horas al día puede terminar un personaje y equiparlo de forma más que aceptable.

Esto tiene una ventaja, y es que hace que la franquicia sea accesible para todo tipo de jugadores, incluidos aquellos que no tienen demasiado tiempo o que simplemente no quieren tener que estar machacándose horas y horas delante de la pantalla afrontando tareas tediosas y repetitivas para ir subiendo de nivel y consiguiendo equipo.

Sin embargo también tiene un lado negativo, y es que puede echar para atrás a los jugadores más “hardcore”. Eso es precisamente lo que Bungie quiere cambiar con Destiny 3, aunque todavía no está claro cómo piensan hacerlo exactamente. Se comenta que van a introducir un toque de RPG más profundo y nuevas zonas PVP, pero la información todavía es escasa, así que solo podemos esperar.

Destiny 2 sigue recibiendo soporte y todavía tiene contenidos pendientes de lanzamiento, aunque por desgracia Bungie ha creído que era buena idea no añadir nuevos planetas y se ha limitado a agregar pequeñas ampliaciones con misiones repetitivas y un nuevo Gambito. Compré el pase de temporada y qué puedo decir, estoy muy decepcionado, tanto que he acabado dejando de jugar.

Sí, le daré una oportunidad a Destiny 3, pero esperaré primero a ver qué enfoque adopta Bungie y cómo planifica los nuevos contenidos. Y vosotros, ¿tenéis interés en Destiny 3?