El próximo Assassin’s Creed estará ambientado en la época vikinga

La franquicia Assassin’s Creed nos ha permitido disfrutar de numerosos viajes en el tiempo. Con la primera entrega vivimos las cruzadas del siglo XII en plena Edad Media, una ambientación que cambió radicalmente con la tercera entrega, que nos llevó a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y que ha ido dando giros importantes con cada nuevo juego.

En los dos últimos títulos de la franquicia Ubisoft decidió centrarse en épocas más antiguas tras llevarnos a un pasado no muy lejano con Assassin’s Creed Syndicate, ambientado en la ciudad de Londres en 1868. Assassin’s Creed Origins nos llevó a Egipto, Assassin’s Creed Odyssey se ubicó en Grecia y según las últimas informaciones el próximo juego de la saga nos llevará a vivir la época vikinga.

Todavía no tenemos información oficial, pero la siempre fiable Kotaku asegura haber recibido información de dos fuentes externas que le han confirmado que el póster que aparece en The Division 2, y que podéis ver en la imagen adjunta, no es casualidad. Es un guiño a la futura ambientación de la próxima entrega de la saga Assassin’s Creed que nos llevará, como dijimos, a vivir la época vikinga de Escandinavia.

Es importante tener en cuenta que varias fuentes habían apuntado a la Antigua Roma como ambientación para la entrega posterior a Assassin’s Creed Odyssey. Tenía sentido, ya que en teoría iba a cerrar una trilogía que Ubisoft concibió centrada en Egipto, Grecia y Roma, pero no estaba confirmado, así que ahora mismo todas las puertas están abiertas.

Personalmente la ambientación que más me gustó fue la de Assassin’s Creed Syndicate. Si tuviera que elegir entre la Antigua Roma y la época vikinga para la nueva entrega me quedaría con ésta última, aunque debo reconocer que la idea que más me atrae es la de ver una entrega ambientada en el Japón feudal. Y a vosotros, ¿a que periodo histórico os gustaría que llevase Ubisoft su conocida franquicia?