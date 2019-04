Novedades VOD 14/19: ‘Nuestro planeta’, el sensacional documental de naturaleza llega a Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y más sitios, aunque para este sábado nos conformaremos con los tres de marras. Eso sí, pro primera vez desde que tenemos esta sección en MC, el contenido destacado es ni más ni menos que un documental. ¿Cómo lo ves?

Netflix

El McDonald’s del vídeo bajo demanda recupera el sitio que nunca perdería por cantidad, esta vez no porque no haya mejor, sino con un argumento tan a priori subjetivo como la calidad, tras cofinanciar la secuela de una de las series documentales más impresionantes de las últimas décadas.

Nuestro Planeta

Si viste Planeta Tierra y te emocionó, su creador repitió la fórmula el año pasado con Nuestro planeta, que bajo el mismo nombre llega ahora a Netflix como serie inédita y original de la plataforma. Pero no te quedes con lo de que repitió fórmula, porque nuestro pequeño gran planeta azul está repleto de sorpresas e imágenes sobrecogedoras y la oportunidad de redescubrir los hábitats naturales más preciosos no se acaba en unas pocas horas de metraje. La zarpa de Netflix, sin embargo, se nota y no para bien en la elección de las voces de los narradores, Penélope Cruz para la versión española y Salma Hayek para la mexicana. Una pena, teniendo profesionales especializados a años luz de cualquier actor o actriz por famoso que sea.

Ultraman

Ultraman es, no te equivoques, el héroe japonés, basadao en el popular manga y anime, que en esta nueva serie original de Netflix llega para salvar al mundo una vez más de la invasión alienígena que se avecina, años después de que el padre del protagonista hiciera lo propio. Producción de gran calidad visual, al estilo de la serie Godzilla, que Netflix ni se ha molestado en presentar en vídeo doblado (la serie está perfectamente doblada y subtitulada, no te preocupes por eso).

Tienda de unicornios

Otro ejemplo de que en Netflix piensan más en hacer dinero rápido, que en ofrecer contenidos que perduren en el tiempo: Tienda de unicornios es una película dirigida y protagonizada por Brie Larson en la que también aparece Samuel L. Jackson, completando así el binomio que acaba de triunfar en las carteleras con Capitana Marvel. Comedia sin mucho fondo que pasará sin pena ni gloria, pero de la que, al menos, Netflix ha publicado tráiler en nuestro idioma.

Más contenidos exclusivos:

Arenas movedizas (T1), primera serie de origen sueco en la que una estudiante es acusada de asesinato.

Las escalofriantes aventuras de Sabrina (T2), la bruja televisiva más feminista regresa con más aventuras.

El Imperio romano: Calígula (T3), nueva entrega de la serie documental dramatizada que narra los momentos álgidos de la antigua Roma.

Suzzanna: Buried Alive , película indonesia de terror en la que el espítiru de una mujer embarazada busca venganza.

Trailer Park Boys: The Animated Series (T1), la serie animada de las aventuras de ester grupo de personajes.

Dope (T2), o la vuelta de este documental sobre narcotráfico.

Moving Art (T2), documental que, como su propio nombre indica, ofrece arte en movimiento. No llega al nivel de La luz de las historias, pero es lo más parecido.

Entra en catálogo:

Nuestro Planeta (T1, 2018)

Lucifer (T1-T3)

Naruto (T1-T9)

Fate/Zero (T1-T2)

InuYasha (T1-T2)

March Comes in Like a Lion (T1)

Psycho-Pass (T1)

Psycho-Pass: La película

Batman Begins

El Caballero Oscuro

El caballero oscuro: La leyenda renace

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

Sin salida (Abduction)

La red social

Ocean’s Eleven

Noche de venganza

Operación Mar Rojo

Magnolia

The lovers

La decisión de Sophie

El amor tiene dos caras

Juego de manos

Con derecho a roce

Exposados

Hank Williams, una voz a la deriva

Monstrum

The Witch: Part 1 – The Subversion

La Negociación

L Storm

Novitiate

Disturbia

The Roommate

La huérfana

Mi mejor amigo

Bronce

The Trap

Slamma Jamma

¿Cuándo llegamos?

La novia cadáver

Peppa Pig (T1-T9)

Colegas en el bosque

HBO

Que sí, que todo el mundo está esperando la nueva y última temporada de Juego de Tronos, pero mientras llega HBO tiene otras cosas que ofrecer y con bastante buena pinta.

Warrior

Warrior es una drama criminal ambientado en la Chinatown de San Francisco del siglo XIX, una historia basada en parte en escritos del mítico Bruce Lee que promete acción en clave de artes marciales en un contexto más original de lo acostumbrado. A capítulo por semana.

Killing Eve

Regresa a HBO la nueva temporada de una de sus mejores series del año pasado, Killing Eve, aunque lo cierto es que se trata de una producción original de BBC America que HBO se encarga de distribuir internacionalmente. Sea como fuere, la asesina Villene y la agente del MI6 Eve Polastri se enfrentarán una vez más a capítulo por semana.

Legión

Para quienes no pueden con esto del capítulo por semana, HBO se agenció los derechos de Legión, serie basada en uno de los supervillanos noventeros de Marvel cuya segunda temporada de la adaptación televisiva ya está disponible al completo, interpretada por Dan Stevens (Downton Abbey) y rescatando una historia que en los cómics fue mero relleno.

Más contenidos exclusivos:

Barry (T2), serie sobre un marine estadounidense que se convierte en asesino.

Veep (T7), comedia política en la que una senadora llega a vicepresidente de los Estados Unidos.

Nuevos capítulos:

Lo que hacemos en las sombras (T1)

Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas (T1)

Knightfall (T2)

Embrujadas (T1)

Better Things (T3)

El caso contra Adnan Syed (T1)

Supergirl (T4)

Legends of Tomorrow (T4)

Last Week Tonight with John Oliver (T6)

Real Time with Bill Maher (T16)

Entra en catálogo:

Sherlock Holmes: Juego de sombras

El mayordomo

Divergente

Chronicle

10.000

La niñera mágica

La niñera mágica y el Big Bang

Sex Tape: Algo pasa en la nube

Posesión infernal (Evil Dead)

Líbranos del mal

Machete

Alpha y Omega

Next Avengers: Heroes of Tomorrow

De-Lovely

Lenny

All That Jazz (Empieza el espectáculo)

Ruby Sparks

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video se mantiene en barbecho en lo que a producciones originales se refiere, después de que en las últimas semanas haya lanzado cosas como American Gods o Hanna, pero rellena catálogo con un montón de películas de todo tipo.

Entra en catálogo: