Janina Gavankar ha confirmado que Horizon Zero Dawn 2 está en desarrollo, y asegura que será un juego tan impresionante que nos dejará con la boca abierta. Puede que ese nombre os haya dejado un poco descolocados, pero si os digo que es la actriz que puso la voz a Tatai en The Frozen Wilds, la expansión de Horizon Zero Dawn, la cosa cambia.

Aunque no tenemos confirmación oficial por parte de los chicos de Guerrilla Games está claro que la información que ha ofrecido esta actriz es totalmente fiable. Por otro lado debemos recordar que Horizon Zero Dawn fue todo un éxito, así que es perfectamente comprensible que haya servido para dar pie al inicio de una nueva franquicia exclusiva en la consola de Sony.

No tenemos información sobre Horizon Zero Dawn 2 más allá de lo dicho, pero viendo la fecha en la que se ha confirmado su desarrollo todo parece indicar que podría tratarse de un juego de transición generacional, es decir, que podría llegar a PS4-PS4 Pro y también a PS5. Esta será la tendencia que veremos en la mayoría de los lanzamientos que nos esperan en 2020 y 2021, y no creemos que Horizon Zero Dawn 2 se vaya a ir más allá de esas fechas.

En su momento tuvimos la oportunidad de analizar Horizon Zero Dawn y nuestras conclusiones fueron claras, es un juego sobresaliente que marca, a nivel técnico, un techo para PS4 y PS4 Pro. Suscribo el análisis de mi compañero Tomás, es excelente, pero no creo que Guerrilla Games pueda obrar ningún milagro con Horizon Zero Dawn 2 en ambas consolas, ya que su hardware no puede dar más de sí.

Dicho de otro modo, PS4 y PS4 Pro ya han sido exprimidas a nivel técnico y Horizon Zero Dawn 2 brillará de verdad en PS5, una realidad que se extenderá a todos los títulos intergeneracionales que veremos a partir de 2020, entre los que podemos destacar, por ejemplo, Cyberpunk 2077 y The Last of Us Part II.

Recordar que la transición generacional que marcarán PS5 y Xbox Scarlett será más gradual que la que vivimos con PS4 y Xbox One por una razón muy simple, PS4 Pro y Xbox One X, dos consolas que representaron, como sabemos, una renovación parcial y que no pueden quedar abandonadas de forma súbita, ya que enfadaría a todos los usuarios que adquirieron dichos sistemas pensando que tendrían una vida útil relativamente larga.