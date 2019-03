The Last of Us Part II: un minorista le pone fecha de lanzamiento

Naughty Dog sigue inmersa en el desarrollo de The Last of Us Part II, uno de los proyectos más importantes de la última etapa de PS4 y PS4 Pro, dos consolas que, como sabemos, se encuentran en la recta final de su ciclo de vida, ya que el lanzamiento de PS5 se espera para 2020.

En el E3 de 2018 tuvimos la oportunidad de ver las primeras escenas con juego real de The Last of Us Part II y las sensaciones que tuvimos fueron, en general, muy buenas. El salto generacional frente a la primera entrega es muy grande, la ambientación es sobresaliente y la jugabilidad parece haber mejorado de forma notable, aunque sin llegar a perder la esencia del original que debutó en PS3.

The Last of Us Part II fue anunciado oficialmente en 2016, y desde entonces ha ido pasando por diferentes fases de desarrollo, aunque sin llegar a tener una fecha de lanzamiento confirmada. Algunas filtraciones habían apuntado a 2019, una fecha que hoy adquiere un poco más de fuerza gracias al listado que ha publicado el minorista Law Gamers, quien se ha atrevido además a concretar el mes exacto: octubre de este año.

No es extraño que los minoristas recurran a fechas inexactas como “relleno” mientras permanecen a la espera de que se produzca el anuncio oficial, pero en este caso estamos ante algo muy distinto por tres grandes razones:

El minorista ha dado la posibilidad de pre-comprar The Last of Us Part II. Es una fecha que encaja con todas las informaciones que habíamos visto. Tiene sentido, y mucho. The Last of Us Part II se encuentra en una etapa de desarrollo muy avanzada y es improbable que vaya a sufrir retrasos importantes.

Aunque The Last of Us Part II será exclusivo para PS4 y PS4 Pro hay muchas posibilidades de que acabemos viendo una versión remasterizada para PS5. No lo decimos por capricho, se trata de uno de los proyectos más importantes de Sony y Naughty Dog, y ya llevaron a cabo esa estrategia con la primera entrega, así que no deberían tener problemas para repetir con la segunda.

Si todo va según lo previsto el juego debería funcionar en resolución 1080p y 30 FPS en PS4 y resolución 4K y 30 FPS en PS4 Pro.