OnePlus no planea lanzar un smartphone flexible, pero sí una Smart TV

Los fabricantes de smartphones por fin han dado con un elemento innovador que de verdad marca una diferencia con respecto a la competencia, la flexibilidad y mientras todos se afanan en conseguir el móvil que mejor se doble, Pete Lau, el CEO de OnePlus, dice que mejor no, que prefieren centrarse en la televisión.

Como ya sabemos, la estrategia de OnePlus no se basa en completar todas las gamas desde la más baja a la más alta. Si no que lanzan un solo modelo tope de gama por año y después presentan una actualización a los seis meses, por ejemplo, el 6T, con respecto al 6, incorporó el lector de huella en pantalla. Según la entrevista que dio Pete Lau con Repubblica Italy, la compañía seguirá con esta misma estrategia.

Ya están preparando el OnePlus 7 que se espera que se presente el 14 de mayo en China y el OnePlus 7 Pro está en camino. De la versión Pro todavía no se sabe mucho, tan solo que será más grande que el 7 y tendrá un teleobjetivo de 16 MP, pero lo que está claro es que no será flexible, según declaraciones de su CEO.

Durante un año estuvieron considerando hacer un modelo flexible, pero tuvieron que admitir que no sabían dar con la clave para llevarlo a cabo. Comentó también que en OnPlus se centran en la utilidad de sus productos y que no ven claro la utilidad que puede tener un teléfono que se dobla. “No representan la próxima generación de los teléfonos inteligentes, por ahora son dispositivos bonitos” y esto no cambiará en el futuro porque, según Pete Lau “no hacen nada distinto” a los smartphones rígidos.

También llamó la atención sobre su grosor “excesivo” que se produce debido a los “engranajes” que hacen posible que se pliegue y eso es algo que quieren evitar. Sin embargo Lau no descartó por completo entrar en el mercado ya que podrían hacerlo cuando la tecnología se perfeccione.

OnePlus TV

Pero que no vaya a haber un OnePlus plegable no significa que no se guarden un as en la manga. Están trabajando en una televisión inteligente de la que todavía no se sabe mucho pero parece que el smartphone tendrá un papel importante.

Se adaptará a la televisión creando una segunda pantalla inteligente, otra forma de ver la televisión adaptada a las necesidades de los usuarios actuales. Y, por supuesto, los usuarios podrán controlar la televisión a través de su smartphone OnePlus.