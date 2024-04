Roku patenta un HDM con extra de publicidad

Parecía difícil, pero Roku ha conseguido dar respuesta a una demanda por parte de muchos usuarios-consumidores, que siempre que son consultados al respecto afirman que echan de menos un poco más de publicidad en sus vidas. Y es que al común de los mortales todavía nos quedan espacios varios en los que la publicidad no ha logrado infiltrarse, pero noticias como ésta nos cuentan que, por fortuna, hay una legión de ingenieros trabajando denodadamente para llegar allí dónde nadie ha llegado previamente.

Así, y según podemos leer en Lowpass, Roku ha patentado un sistema que permite emplear HDMI para identificar el contenido servido por dispositivos de terceros en televisores Roku. La razón de ello es, en realidad, muy sencilla, y es que los televisores comercializados por la marca ya cuentan con sus propias funciones para mostrar contenido publicitario, como un salvapantallas que se muestra cuando se pausa la reproducción de contenido desde cualquier aplicación instalada en el mismo.

Sin embargo, y dado que hablamos de televisores, obviamente éstos cuentan con conectores HDMI, que los usuarios pueden emplear para conectar otros dispositivos externos, desde un AndroidTV o un Apple TV, y el «problema» (problema para Roku, se entiende), es que en esas circunstancias el sistema operativo de sus smart TV no cuenta con toda la información que querría sobre el estado de dichas transmisiones, más concretamente sobre si la misma se encuentra activa o en pausa.

Sin embargo, con la tecnología que han patentado, la propia conexión HDMI permitirá al televisor averiguar si la reproducción del dispositivo externo se encuentra en pausa. ¿Para qué? Seguro que ya lo has imaginado, para empezar a mostrar publicidad en el televisor, tras asegurarse de que no está interrumpiendo lo que el usuario está viendo en ese momento. Todo un detalle, en verdad, que al menos esta tecnología pretenda no ser tan intrusiva.

Podría llegar a entender la implantación de una tecnología como ésta en un smart TV, única y exclusivamente si su aceptación se tradujera en una sustancial rebaja en el precio de compra del dispositivo, pero incluso en esos casos hablo de entender, no de aceptar para mí mismo. Que el televisor sea capaz de detectar cuando he puesto en pausa una partida en mi consola o la serie que estoy viendo desde mi Apple TV para, automáticamente, empezar a mostrarme publicidad, es algo que estoy seguro de que no soportaría.