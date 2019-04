Google ha empezado a tomar medidas para cumplir con la normativa europea y evitar futuras sanciones por prácticas monopolísticas con Android. En este sentido una de las novedades más importantes que el gigante de Mountain View tiene previsto introducir es un menú de selección de navegador, una característica que ya os adelantamos en su momento en esta noticia y que hoy hemos podido conocer al detalle.

En un comunicado oficial que Google ha publicado a través de su blog la compañía ha confirmado que introducirán una pantalla de selección de navegador, y que ésta aparecerá tras instalar una actualización y abrir por primera vez la Play Store. Las primeras informaciones sugerían que dicha pantalla solo iba a estar disponible para los usuarios que compraran un nuevo terminal, pero al final Google ha preferido extenderla a toda la base de usuarios de Android.

Con este movimiento queda claro que el gigante de Mountain View quiere pasar página y salir del punto de mira de la Unión Europea. En la imagen adjunta podemos ver que darán la opción no solo de elegir el navegador que queremos utilizar, sino también el servicio de búsqueda. Al dar la opción al usuario de elegir tanto el motor de búsqueda como el navegador Google cumple con la parte más importante de las exigencias de la Comisión Europea, y lo hace de una manera bastante particular.

Si os fijáis las dos primeras opciones que aparecen en ambas listas son Google y Google Chrome, que aparecen marcadas como “instaladas”. Bien, esto representa un pequeño problema, y es que incita a muchos usuarios a pulsar directamente el botón de “siguiente” para no tener que complicarse descargando nuevas aplicaciones y realizando configuraciones adicionales. En los terminales que no tengan esas aplicaciones preinstaladas se mostrarán un total de cinco opciones elegidas en función de su popularidad y listadas de forma aleatoria. No hay duda de que Google está dando opciones, pero de una manera “cuestionable” y poco efectiva.

¿Será suficiente para que la Comisión Europea dé un pequeño respiro al gigante de Mountain View? Puede ser, pero también cabe la posibilidad de que le exijan cambios más profundos que realmente animen al usuario a decidir por su cuenta en lugar de aceptar por comodidad los servicios preinstalados de Google. No han concretado cuándo lanzarán la actualización que introducirá estas nuevas pantallas de selección de navegador y de buscador, pero debería estar muy cerca. Os recordamos que estará limitada a Europa.