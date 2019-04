Hace unos días Mark Cerny confirmó parte de las especificaciones de PS5, una consola que como sabemos compartirá protagonismo con Xbox Scarlett. Ambos serán sistemas de nueva generación que mantendrán las mismas pautas de los sistemas actuales, algo que permitirá una retrocompatibilidad total que, de hecho, ya ha sido confirmada en la consola de Sony.

Microsoft todavía no ha movido ficha en este sentido, pero viendo lo que hizo con Xbox One (es compatible con juegos de Xbox 360 y de la Xbox original), creemos que su estrategia está bastante clara. No obstante hasta tener conformación oficial es imposible dar nada por seguro, así que toca esperar.

Volviendo a PS5, según Mark Cerny la consola quedará configurada tal que así:

Procesador Zen 2 de ocho núcleos.

GPU Radeon Navi con soporte de trazado de rayos.

Unidad SSD.

Sonido 3D.

Es un resumen simplista, pero el ejecutivo no entró en detalles así que tenemos que limitarnos a esa información y desarrollarla partiendo de nuestros conocimientos, de otras filtraciones vinculadas a AMD y, como no, de intuición.

En general mantengo mi postura y la información que os he ofrecido durante los últimos meses, creo que PS5 será prácticamente como un PC de gama media de 2020, que podrá mover juegos en 4K y 60 FPS con calidades medias-altas, pero no máximas, y que gracias a la introducción de un procesador Zen 2 mejorará notablemente aspectos a los que no siempre prestamos la debida atención, como las animaciones, la física, la IA y la cantidad de NPCs.

Si hablamos de precios me reitero en lo que dije al comentar las declaraciones de Mark Cerny sobre el coste de PS5, creo que rondará los 500-600 euros.

Sobre Xbox Scarlett no tenemos nueva información, pero francamente no creo que vaya a diferir demasiado de la consola de nueva generación de Sony, ni a nivel de especificaciones ni de precio. El vencedor de la guerra que librarán las consolas de nueva generación no va a ser el sistema más potente, sino el que tenga mejores juegos exclusivos.

En lo personal creo que una PS5 que pueda mover juegos en 4K y 60 FPS con un nivel de calidad aceptable a un precio de 500 euros puede generar un gran interés, y lo mismo aplica a Xbox Scarlett, sobre todo por las garantías que suele ofrecer una consola en términos de optimización y facilidad de uso.

No, no tengo la intención de comprar PS5 nada más esté disponible, pero no descarto hacerme con ella cuando baje de precio si recibe exclusivas como Bloodborne 2, por ejemplo.

Y vosotros, ¿qué opináis de lo que podemos esperar de la próxima generación de consolas? ¿Os resulta interesante? Nos leemos en los comentarios, pero antes de terminar quiero dejaros un resumen con las que creo que serán las especificaciones completas de PS5: