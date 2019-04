Days Gone, análisis en PS4

Si por algo se ha caracterizado esta generación de Sony es por la tremenda calidad de sus exclusivos, capaces de sacarle el máximo partido a un hardware que nació anticuado y de hacer pensar los fervientes admiradores de la Master Race qué es lo que han hecho mal; el nivel de exigencia es tal que lanzar un título notable puede no ser suficiente.

En Days Gone encarnamos a Deacon St. John, un motero que sobrevive a un apocalipsis zombie (es curioso que esta palabra no se menciona en todo el juego) mientras protege a su mejor amigo Boozer e intenta localizar a su mujer Sarah.

Sobre el papel, Days Gone tiene todo lo que podemos esperar de un exclusivo de la compañía: valores de producción triple A, un doblaje sublime, una suave curva de dificultad apta para todos los públicos y el regusto hollywoodiense que tanto gusta a los fans. Sin embargo y tras más de 50 horas, nuestras sensaciones son agridulces.

El principal problema de Days Gone es la falta de innovación. Bend Studio hace bien los deberes y combina mecánicas que ya hemos visto en títulos de Rockstar, Ubisoft o Guerrilla, con la garantía de que van a funcionar pero también con la seguridad de no sorprender al jugador. A todo esto no ayuda un guión repleto de altibajos, sobre una temática ya manida y una duración, desde mi punto de vista, excesiva.

La estructura de Days Gone se basa en hilos argumentales independientes que se van desgranando a medida que cumplimos misiones principales, junto a una buena colección de secundarias, campamentos a despejar, zonas de rastreo y miles de enemigos que abatir.

No falta el toque RPG que hemos visto en títulos como Horizon Zero Dawn, con un sistema de progresión basado en puntos de experiencia y un árbol de habilidades poco original, pero efectivo. Nada que objetar en lo relativo a gunplay y el manejo de la moto, que gozan de unas mecánicas exquisitas y bien pulidas.

En el 90% de las ocasiones, Days Gone nos lleva de la mano y tenemos la extraña sensación de “chico de los recados” de la que intentan huir la mayoría de sandboxes. Sin embargo, el juego cambia radicalmente cuando se trata de enfrentarnos a una horda o desinfectar un nido, que a pesar de la IA mejorable de los zombies (me niego a llamarlos “freakers” como en el juego) son tremendamente divertidos.



Desde mi punto de vista y no se si por falta de tiempo o de ambición, creo que Days Gone podría haber sido un juego mucho mejor de lo que es. Echo de menos una supervivencia más desarrollada, más posibilidades de personalización del personaje, un sistema de comercio que no se reduzca a vender todo lo que tenemos hasta que nos sobre el dinero o la repetición obsesiva de misiones.

Desde el punto de vista técnico hay poco que objetar. El título presenta una dirección artística sobresaliente y el entorno natural muestra toda su fuerza, con el sistema climático más impresionante que recuerdo haber visto en un sandbox.

Con las últimas revisiones (hemos probado la 1.04) la tasa de frames es más estable y los cortes son mínimos, así que todo apunta a que los problemas que podéis leer en foros y demás serán solventados rápidamente. Sí nos ha llamado la atención los excesivos tiempos de carga, aspectos que esperemos mejore con futuros parches.

Conclusión

Days Gone es un título notable, especialmente recomendado si hace tiempo que no disfrutáis de un sandbox y os gusta la temática zombie. Técnicamente solvente, peca de poco original y de un argumento alargado artificialmente, a costa de repetir misiones y tareas que hemos visto decenas de veces.

Es probable que dentro de unos años pocos recuerden a este exclusivo entre maravillas como Bloodborne o Horizon Zero Dawn, pero eso no quita para reconocer el mérito al estudio y calificarlo como una buena opción dentro del catálogo de PS4. Que sea noticia que un exclusivo de Sony no sea sobresaliente es buena noticia no solo para la compañía, sino para el mundo del videojuego en general.