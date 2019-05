The Witcher, la serie de Netflix termina su rodaje

Con casi medio año desde la última vez que se publicaron detalles sobre el progreso de esta serie, The Witcher, la producción original de Netflix, parece estar entrando en su última fase de producción, habiendo anunciado recientemente la finalización del rodaje.

Así pues, tratándose de una serie con un potente contenido fantasioso, es muy probable que todavía queden trabajos de animación digital y otro tipo de retoques, aunque quizás tengamos que esperar demasiado para que esto se haga realidad.

Recientemente, Lauren Shmidt Hissrich, la directora al cargo de esta serie, publicó en sus redes sociales un mensaje que decía: “Adiós Budapest”, justo después de numerosas publicaciones (libres de spoils) sobre su presencia en el rodaje. De esta manera, a sabiendas de que Hungría sería uno de los lugares principales en el que se basará la escenografía, este mensaje implicaría que el final del período de rodaje.

Y es que las escenas más «difíciles» se grabaron de forma previa para aprovechar los distintos climas, viajando el elenco alrededor de medio mundo. Con apenas un par de ubicaciones reveladas, también podremos esperar ver algunos exteriores más reconocibles como las Islas Canarias.

It’s been a lovely week here on location… #witcher ♥️⚔️🐺 pic.twitter.com/BLY5ai1SWI

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) March 6, 2019