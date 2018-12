Netflix está contenta con la serie The Witcher, buenas expectativas

La serie The Witcher es una realidad. Este proyecto está en manos de Netflix y como os contamos en este artículo Henry Cavill ha sido el elegido para dar vida a Geralt de Rivia, el querido brujo que se ha ganado el cariño de millones de lectores y de jugadores a lo largo y ancho del mundo.

Todavía no se ha producido el estreno de la serie The Witcher, así que no podemos sacar conclusiones sobre su calidad, pero las primeras imágenes de Henry Cavill caracterizado como Geralt de Rivia no nos terminaron de gustar y generaron, en general, un fuerte rechazo entre todos los fans de la franquicia.

El caso es que según las últimas informaciones Netflix está muy contenta con la evolución de la serie The Witcher, tanto que confía plenamente en que será un éxito, y estaría considerando la posibilidad de renovar al menos por una segunda temporada antes de que se produzca su estreno.

Puede que tengáis dudas sobre este tema, es decir, sobre qué puede llevar a una compañía a querer renovar una serie antes de estrenarla y de tener claro que puede tener éxito. La explicación más sencilla se relaciona con el caché de los actores, ya que si el estreno acaba siendo un éxito los intérpretes pueden elevar sus honorarios de forma significativa, lo que representa un encarecimiento de los costes de producción.

Esto nos aclara las ventajas de firmar varias temporadas antes del estreno, pero es evidente que también representa un riesgo para Netflix, ya que si se equivoca y la serie acaba siendo un fracaso puede tenerlo muy complicado para rentabilizar su inversión.

En lo personal no quiero sacar conclusiones precipitadas. Esperaré a poder ver la serie The Witcher antes de opinar, pero reconozco que la elección de Henry Cavill no me parece para nada acertada.