Final Fantasy VII Remake presenta un nuevo teaser tras cuatro años

Después de haber sido anunciado oficialmente allá por el 2015, parece que por fin Final Fantasy VII Remake comienza a estar más cerca de su lanzamiento. Tras una excesiva espera, Square Enix ha decidido mostrarnos por sorpresa un nuevo teaser de un minuto en el que podremos ver nuevas imágenes de la jugabilidad sobre el actual estado del juego.

Relativamente similar a lo que vimos hace casi cuatro años, la jugabilidad y la interfaz claramente nos recuerda lo visto en la última entrega de la saga, Final Fantasy XV, con unos combates a tiempo real en los que sólo podremos manejar a uno de los personajes. Aunque destaca la presencia de un Barret jugable, lo que nos hace pensar en la posibilidad, quizás limitada a las exigencias de la historia, de cambiar entre personajes.

También se puede apreciar una notable mejora gráfica respecto a lo mostrado en el primer tráiler, donde destacan unas caras y cabellos increíblemente detallados en los primeros planos. Además, por fin podemos ver las primeras imágenes de la reversión (de la espalda) de Sephiroth.

Here's the Teaser Trailer for #FinalFantasy VII Remake that was introduced just now at #StateofPlay.

Most of the plans are already in place in the run up to launch, so please bear with us a little longer until we can release more information next month – Tetsuya Nomura #FF7R pic.twitter.com/LLMqWw8e9x

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) May 9, 2019