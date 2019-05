Toy Story 4 estrena un nuevo tráiler

Ya queda menos para poder ver la cuarta entrega de nuestros queridos juguetes. Toy Story 4 se estrena el 21 de junio y en esta ocasión toca salvar a Forky, el nuevo juguete de la adorable Bonnie.

En el nuevo tráiler de Toy Story 4 conoceremos un poco más de la nueva de vida de Bo Peep, la pastorcilla a la que, cuando Andy jugaba con ella y con Buddy, es la que siempre está en apuros. Si eres seguidor de la saga, sabrás que Bo Peep desaparece en la tercera película y no se sabe porqué, es en esta última en la que se nos revela que ha pasado con ella. Todo apunta que en algún momento debió de ser vendida en un mercadillo y que ha tenido que aprender a buscarse la vida ella sola. Por eso, esta vez será Bo Peep la que tendrá que ayudar a Buddy a salvar a Forky.

También conocemos a un nuevo personaje, el motorista Duke Cabook que en la versión original le da vida Keanuu Reeves.

«La primera entrega trata sobre un juguete perdido; la segunda, sobre un juguete roto; la tercera, reflexiona sobre qué pasa si tu niño crece; y, la cuarta, habla sobre qué pasaría si abandonan su habitación«, señaló Jonas Rivera, productor de ‘Up’ y ‘Del Revés (Inside Out)’, antes de negar que «la animación sea para niños»

Ya van cuatro entregas de esta saga que consigue reunir en el cine a pequeños y mayores con la misma ilusión para conocer como continúan sus queridos personajes. Disney ha demostrado que ya no es cosa de niños. Pero según Pete Docter, director de Up o Del Revés (Inside Out) y ahora responsable de contenido de Pixar (filial de Disney encargada de hacer títulos de animación en 3D) ha descartado que Disney Pixar vaya a seguir trabajando en secuelas de sus clásicos más famosos. Algo lógico puesto ya que si echamos un vistazo al calendario de estrenos, vemos muy pocas novedades pero sí muchas reediciones y adaptaciones.