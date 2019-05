A todos nos gustan los juegos gratis, EA lo sabe, y por está ofreciendo copias gratuitas de Los Sims 4 en Origin. El objetivo es claro, promocionar su plataforma de distribución de juegos en formato multimedia, pero al final los grandes beneficiados somos nosotros.

Para conseguir Los Sims 4 gratis no tenemos que hacer nada especial, basta con entrar en nuestra cuenta en Origin y reclamarlo, sin más. Una vez que lo hayamos hecho el juego pasará a ser nuestro de forma permanente, incluso aunque no lleguemos a completar una primera instalación.

Como sabrá la mayoría de nuestros lectores Los Sims 4 es un «simulador de vida», un género bastante particular que resulta, sin embargo muy divertido, ya que no tiene un enfoque realista y está cargado de humor. Ofrece muchas horas de contenido y puede resultar muy adictivo, así que deberías darle una oportunidad, sobre todo ahora que no te costará nada.

A continuación de dejamos un listado completo con las especificaciones mínimas y recomendadas que debes cumplir para poder moverlo.

Requisitos mínimos de Los Sims 4 en Windows

Windows XP con SP3 como sistema operativo.

Procesador Core 2 Duo a 1,8 GHz o AMD Athlon 64 X2 4000.

2 GB de RAM.

15 GB de espacio libre.

Tarjeta gráfica Intel GMA X4500, ATI Radeon X1300 o GeForce 6600 con 128 MB de memoria gráfica.

Requisitos recomendados

Windows o superior como sistema operativo.

Procesador Core i5 de primera generación, Phenom II X4.

4 GB de RAM.

18 GB de espacio libre.

Tarjeta gráfica GTX 650 o Radeon HD 7750 con 1 GB.

Como vemos los requisitos son bastante asequibles, aunque debéis tener en cuenta que con los mínimos la experiencia no será nada buena. Si tenéis dudas sobre equivalencias de tarjetas gráficas echad un vistazo al enlace que os hemos dejado.

Requisitos mínimos de Los Sims 4 en Mac

Mac OSX 10.7.5 (Lion) como sistema operativo.

Procesador Core 2 Duo a 2,4 GHz o AMD Athlon 64 X2 5000.

4 GB de RAM.

15 GB de espacio libre.

Tarjeta gráfica GeForce 320M, 9600M o 9400M, o ATI Radeon HD 2600 Pro con 256 MB.

Requisitos recomendados Mac