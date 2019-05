Call of Duty: Modern Warfare 2019, así será lo nuevo de Activision

La prolífica, y casi siempre fiable, Kotaku asegura que Call of Duty: Modern Warfare es el nombre que recibirá la entrega de la conocida franquicia de acción bélica de Activision, cuyo lanzamiento se espera para finales de 2019.

Esto seguro de que a muchos les habrá resultado raro leer este título y es normal, puesto que coincide con el que tenía la cuarta entrega de la franquicia, una de las mejor valoradas por críticos y jugadores, y también una de las más exitosas.

Según la fuente de la noticia Activision ha elegido Call of Duty: Modern Warfare como nombre porque tiene previsto llevar a cabo un reinicio de la franquicia manteniendo, eso sí, el espíritu de la saga. No tengo muy claro cómo debemos interpretar esto, ya que hay varias opciones posibles, pero me inclino a pensar que lo más probable es que introduzcan cambios para adaptarla a las «modas actuales».

Esto quiere decir, en resumen, que podríamos ver cambios importantes tanto en el desarrollo y el planteamiento de la acción como en los modos de juego, algo comprensible dada la popularidad que han adquirido los «Battle Royale».

En cualquier caso los fans no tienen nada de lo que preocuparse, ya que como dijimos no habrá cambios importantes que alteren en gran medida las bases de la franquicia. Se trata de un «reinicio suave», es decir, de un pequeño lavado de cara.

Si tenéis dudas sobre lo que podemos esperar de esta nueva entrega a nivel técnico ya os adelanto que hasta la llegada de las consolas de nueva generación el acabado gráfico se mantendrá, a grandes rasgos, inalterado. Esto se debe a algo muy simple, y es que los desarrollos de los juegos actuales se centran, como sabrán la mayoría de nuestros lectores, en las consolas.

Dado que PS4 y Xbox One, y también sus versiones PS4 Pro y Xbox One X, ya han sido explotadas al máximo a nivel de hardware no queda margen de mejora real por mucho que «se juegue» con los motores gráficos actuales, así que paciencia.