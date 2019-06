Novedades VOD 23/19: ‘El cuento de la criada’ vuelve a HBO

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, una semana más, el panorama vuelve a ser interesante, con lanzamientos potentes por lo menos en lo que respecta a HBO y Netflix, que son las que más novedades han presentado en los últimos días. Entre distopía anda el juego.

HBO

Así, HBO retoma la posición de honor tras el lanzamiento hace una semanas de Chernobyl, con el que la cadena estadounidense ha vuelto a tocar la campana del éxito. Pero si se trata de volver…

El cuento de la criada

Si se trata de volver, la tercera temporada de El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) es lo más destacado de la semana. La producción de Hulu, que a buen ojo se agenciaron en HBO para su distribución internacional, continúa su discurso distópico donde lo dejó la anterior; pero como aquí somos de intentar evitar los destripes en todo lo posible, no te vamos a contar nada acerca de la República de Gilead, ni de los problemas de fertilidad que tienen, o lo que pasa cuando machacas a alguien hasta el extremo. Por no destripar, ni siquiera vamos a poner el tráiler de la tercera temporada, sino el de la primera, porque si no has visto esta serie… Como siempre, a capítulo por semana.

Doom Patrol

A falta de producciones propias, HBO se ha agenciado también Doom Patrol, otra serie de superhéroes jovenzuelos con humor de por medio que huele mucho a refrito, por más que el cómic de DC en el que se basa sea original y realmente viejuno. La Patrulla Condenada se la llamaba en la época, compuesta por el ahora típico grupo de «marginados con unos poderes que nunca pidieron»; y la cuestión es que comienza a haber una saturación importante del género. Lo bueno, que la serie -a juzgar por la crítica- está bien y que HBO -al contrario de lo habitual- ha soltado la primera temporada entera.

Más contenidos exclusivos:

Axios (T2), nueva temporada de ls serie documental producida por la agencia de información Axios sobre «temas candentes».

Nuevos capítulos:

Chernobyl (T1)

Gentleman Jack (T1)

The Spanish Princess (T1)

Warrior (T1)

Years and Years (T1)

Entra en catálogo:

American Gangster

Agosto

Algo de que hablar

El Caballero Oscuro

El exótico Hotel Marigold

El falsificador

El hijo de Saúl

El mundo es nuestro

La telaraña de Carlota

Las sesiones

Entrevista con el vampiro

Lolo, el hijo de mi novia

Sahara

Troya

Netflix

En lo que respecta a Netflix, la major del VOD viene por norma cargada de contenidos exclusivos y esta semana no ha sido una excepción, sino todo lo contrario: trae más que nunca y además, hay cosas interesantes.

I Am Mother

I Am Mother es la nueva peli de ciencia ficción de Netflix y también bordea lo distópico, pues no se puede entender de otra manera por dónde discurre una historia que podría ser un refito de la saga Terminator, pero con un tono bastante diferente. La ganadora del Oscar Hilary Swank es la cara conocida de esta producción australiana que desmiente la popular frase d que madre no hay más que una. Ahora bien, el resultado… quizás no es el esperado.

Black Mirror

Y, por supuesto, cómo no destacar la vuelta de la gran distopía tecnológica de nuestros días, Black Mirror, una de las series estrella de Netflix que regresa en su quinta temporada con tres nuevos capítulos dispuestos para revolverte un poco más las entrañas. Y, valga la redundancia, poco más se puede decir de esta serie sin adelantar acontecimiento…

Elisa y Marcela

Por último y aunque ha pasado bastante despercibida en lo que a contenidos mainstream se refiere, precisamente porque de contenido mainstream no tiene nada, Elisa y Marcela es la nueva película de la afamada directora española Isabel Coixet, en la que dramatiza la historia real de amor, matrimonio incluido, de dos profesoras gallegas a principio del siglo XX. La crítica esta vez, no obstante, no las tiene todas consigo.

Más contenidos exclusivos:

3% (T3), más distopía con la nueva temporada de esta serie de ciencia ficción brasileña de bajo coste que tan buenos comentarios despertó en su momento.

(T3), más distopía con la nueva temporada de esta serie de ciencia ficción brasileña de bajo coste que tan buenos comentarios despertó en su momento. Chopsticks , película india sobre «una experiencia transformadora» en tono de comedia.

, película india sobre «una experiencia transformadora» en tono de comedia. Happy! (T2), la continuación de una de las locuras más sui generis que ha lanzado Netflix en los últimos tiempos, solo apta para los amantes de la violencia y los dragones de colores.

(T2), la continuación de una de las locuras más sui generis que ha lanzado Netflix en los últimos tiempos, solo apta para los amantes de la violencia y los dragones de colores. Historias de San Francisco , más drama moña de estreno sobre reencuentros y «la vida misma» con reparto encabezado por Ellen Page.

, más drama moña de estreno sobre reencuentros y «la vida misma» con reparto encabezado por Ellen Page. La muerte vende (T1), serie documental sobre Wallace Souza, un personaje brasileño tan siniestro como puede uno imaginar.

(T1), serie documental sobre Wallace Souza, un personaje brasileño tan siniestro como puede uno imaginar. Los vigilantes de Malibú: La serie (T1), comedia para adolescentes.

(T1), comedia para adolescentes. Miranda Sings Live… Your Welcome , especial de humor de la protagonista de Haters Back Off!

, especial de humor de la protagonista de Haters Back Off! Oh, Ramona! , otra comedia romántica juvenil, esta de Rumanía.

, otra comedia romántica juvenil, esta de Rumanía. One Spring Night (T1), drama romántico surcoreano, a capítulo por semana.

(T1), drama romántico surcoreano, a capítulo por semana. Pachamama , película argentina infantil de animación. Muy curiosa.

, película argentina infantil de animación. Muy curiosa. Rock my Heart , una joven enferma, un caballo desbocado… Para blandengues redomados.

, una joven enferma, un caballo desbocado… Para blandengues redomados. Sucesor designado (T3), o la continuación del Jack Bauer en la política… sort of.

(T3), o la continuación del Jack Bauer en la política… sort of. The Black Godfather , documental sobre Clarence Avant, uno de los grandes empresarios negros de Estados Unidos.

, documental sobre Clarence Avant, uno de los grandes empresarios negros de Estados Unidos. The Chef Show (T1), otro programa de cocina made in Netflix, con grandes chefs y personalidades.

(T1), otro programa de cocina made in Netflix, con grandes chefs y personalidades. Todo bien, película alemana sobre una violación y sus consecuencias.

Nuevos capítulos:

Abbys (T1)

I Have A Script (T1)

In the Bosom of a Thorn (T1)

Patriota no deseado (T3)

RuPaul: Reinas del Drag (T11)

The Writer (T1)

What If (T1)

Entra en catálogo:

2012

Acrimony

Actividad paranormal 2

Belmonte

Bienvenidos a Zombieland

Blue Jasmine

Cube

El Amor es una Historia

El club de las primeras esposas

El Grinch

El indomable Will Hunting

Emoji: La película

Farge

From Japan to Egypt

Hermanos por pelotas

It’s Okay, Buddy

La Bamba

La historia interminable

Life in the Doghouse

Los pitufos 2

Master Z: The Ip Man Legacy

Moneyball: Rompiendo las reglas

Miss Mommy

Pose (T1)

Presencias extrañas

Selfie

Steins Gate (T1)

Step Outside

Supersalidos

The Republic Of Imbaba

The Thief and the imbecile

Thor: Ragnarok

Un chico como todos

Versailles (T2)

Amazon Prime Video

Para terminar la ronda, Amazon Prime Video sigue rellenando catálogo, a la espera de lanzar nuevos contenidos originales. La semana pasada ya lo hizo con Bad Omens.

Nuevos capítulos:

The Bold Type (T3)

La que se avecina (T11)

Entra en catálogo: