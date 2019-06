Google Stadia: rendimiento, juegos disponibles y precios

Hoy era el día marcado por el gigante de Mountain View para darnos todas las claves de Google Stadia, y francamente debo decir que han cumplido con las expectativas que habían generado. No solo han anunciado los juegos que estarán disponibles desde el lanzamiento, sino que también han profundizado en el plano técnico, en los requisitos que deberemos cumplir y en los precios que habrá que pagar para disfrutar de este servicio de juego en la nube.

Antes de entrar en materia creo que es importante aclarar qué es exactamente Google Stadia. Como hemos dicho es un servicio de juego en la nube, lo que significa que tenemos un software que actúa como cliente para comunicar los servidores de Google, que son los encargados de ejecutar los juegos que queremos disfrutar, y el dispositivo en el que queremos recibir el streaming. Como ocurre con otros servicios similares, como GeForce Now, en este caso se incluye el hardware necesario para ejecutar los juegos, pero muchos de ellos serán de pago y habrá que comprarlos a parte.

En efecto, Google ha confirmado que Stadia ofrecerá algunos juegos gratuitos, pero que la mayoría habrá que comprarlos a través del propio servicio. No va a ser, por tanto, un servicio de juego en la nube con «barra libre» de contenidos, sino más bien una especie de «yo pongo el hardware y tú los juegos».

Como ya habíamos dicho en ocasiones anteriores funcionará a través del navegador Chrome y podremos disfrutarlo en casi cualquier dispositivo que tenga una pantalla, ya sea un smartphone, una tablet, una tele o un PC. Inicialmente el soporte de Stadia Pro estará limitado al Chromecast Ultra, pero el objetivo de Google es, como dijimos, ampliarlo gradualmente a cualquier dispositivo compatible con Chrome.

Uno de los principales problemas que presenta el juego en la nube son la latencia y los tirones que se producen en momentos concretos cuando el servidor no ha tenido tiempo de completar tareas determinadas porque hemos avanzado demasiado rápido, o simplemente porque se encuentra saturado y no puede funcionar con la fluidez que necesita. Esto ocurre sobre todo cuando un mismo servidor cubre las necesidades de varios jugadores, aunque también es consecuencia directa de no tener que descargar ni de instalar ningún tipo de archivo en nuestros dispositivos.

Pues bien, según Google ha logrado resolver esta cuestión a través de inteligencia artificial y aprendizaje profundo, dando forma a un sistema que ajustará la calidad gráfica de los juegos en todo momento para adaptarla al estado del servicio y a nuestra conexión a Internet, de manera que siempre disfrutaremos de una experiencia lo más optimizada posible, sin saltos, sin tirones y sin retrasos que acaben haciendo que la experiencia de juego sea insufrible.

En la imagen adjunta podéis ver las diferentes configuraciones que podremos utilizar en función de nuestra conexión a Internet, y también en función del plan al que decidamos acogernos, un tema que vamos a tocar en profundidad a continuación. El servidor que ejecutará los juegos cuenta, como os dijimos cuando se produjo la presentación oficial, con un procesador Intel multinúcleo de alto rendimiento, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica Radeon RX Vega 56 semipersonalizada.

Google Stadia: juegos, planes disponibles y precios

Ahora que tenemos claro cómo funciona Google Stadia y qué requisitos tiene a nivel de conexión para cada configuración toca ver el catálogo de juegos que estará disponible cuando se produzca el lanzamiento de este servicio:

Dragon Ball Xenoverse 2.

Wolfenstein: Youngblood.

Power Rangers: Battle For The Grid.

Metro Exodus.

Thumper.

GRID.

SAMURAI SHODOWN.

Football Manager 2020.

The Elder Scrolls Online.

The Crew 2.

Baldur’s Gate 3.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Get Packed.

The Division 2.

Destiny 2.

Assassin’s Creed Odyssey.

DOOM Eternal.

DOOM 2016.

NBA 2K19.

Tomb Raider Trilogy.

Darksiders Genesis.

Trials Rising.

Borderlands 3.

Farming Simulator 19.

Mortal Kombat 11.

RAGE 2.

Final Fantasy XV.

Gylt.

Just Dance 2020.

Google dice claramente en su web oficial que «estos y otros juegos estarán a la venta en Stadia», por si alguien dudaba de lo que hemos comentado al inicio. Ellos ponen el hardware (y algunos juegos), tú pagas por utilizarlo y también por los juegos que quieras comprar.

Bien, toca ahora hablar de los planes y de los precios. Google ha confirmado que Stadia estará disponible a partir de noviembre de este año en un total de 14 países, España incluida, aunque limitada de forma temporal a los que adquieran el pack especial «Founders Edition», que ya está disponible para precompra e incluye un mando de control exclusivo en color «night blue», un Chromecast Ultra 4K, tres meses de suscripción a Stadia Pro para nosotros y para un amigo o familiar y Destiny 2: La Colección. Su precio es de 129 euros.

Aquellos que no quieran hacerse con ese pack especial podrán optar al modelo de suscripción «Pro», cuyo coste será de 9,99 euros al mes y nos permitirá jugar en 4K a 60 FPS con sonido 5.1. Nos permitirá comprar juegos con descuentos y viene con Destiny 2: La Colección gratis (incluye todos los DLCs).

Para el próximo año tienen previsto ofrecer Stadia Base, un modelo gratuito que nos permitirá jugar en 1080p a 60 FPS y con sonido estéreo. No tendrá descuentos y tampoco permitirá jugar a Destiny 2: La Colección, así que está pensado principalmente como plataforma de venta de juegos.