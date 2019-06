E3 2019. Microsoft ha celebrado su conferencia Xbox en la feria de Los Angeles con la fortaleza esperada y mostrada en otras ediciones de la mayor feria mundial del juego. Además de la confirmación de la consola desarrollada bajo el Project Scarlett para lanzamiento en las navidades de 2020 y lo que ha llegado de los nuevos servicios Xbox Game Pass (para PC y Ultimate), hemos tenido muchos y buenos juegos. Los repasamos.

Halo Infinite

Arrancamos con el retorno del Jefe Maestro porque el nuevo Halo ha sido el primer (y por el momento único) título anunciado para la nueva consola que llegará del Project Scarlett. Desarrollado por 343 Industries con el nuevo motor Slipspace, Halo Infinite continúa la trama de Halo 5: Guardians y promete llevar la franquicia a «direcciones ambiciosas e inesperadas». Además de para la nueva consola, el juego estará disponible también para Xbox One y PCs con Windows 10. Lanzamiento en navidades de 2020

Cyberpunk 2077

El mismísimo Keanu Reeves, de moda estas últimas semanas por el estreno de John Wick: Chapter 3 – Parabellum, ha saltado al escenario de Xbox en E3 2019 para promocionar la nueva entrega de rol en mundo abierto y en primera persona del estudio CD Projekt Red, sobre una adaptación del juego de mesa Cyberpunk 2020. Ambientado en la ciudad de Night City, tendrá seis grandes distritos por explorar a pie o con vehículos a través de un personaje totalmente personalizable llamado «V». Tiene una pinta buenísima y junto al nuevo Halo y lo que pueda llegar del siguiente que vas a ver (Elden Ring) ha sido el que más nos ha gustado de la conferencia.

Elden Ring

Una de las grandes novedades ha llegado de un juego de rol, aventura y acción fantástica en el que está colaborando el escritor y guionista George R.R. Martin, autor de las novelas Canción de hielo y fuego, adaptadas para la televisión para la popular serie Juego de tronos. Está siendo desarrollado por From Software de la mano de Hidetaka Miyazaki (Dark Souls) y será publicado por Namco.

Star Wars Jedi: Fallen Order

El mismo juego ambientado en el universo Star Wars que vimos ayer en la conferencia de Electronic Arts, también ha tenido su hueco en la conferencia de Microsoft. Estará disponible el próximo 15 de noviembre para Xbox One. Multiplataforma, lo veremos también en PlayStation 4 y en PC Windows.

Bleeding Edge

Fruto de la compra de Ninja Theory llegará en exclusiva a la Xbox un título nuevo, disparos en tercera persona multijugador 4vs4 muy colorido y con toques caricaturescos. Su desarrollo es prematuro, con una versión alpha este 27 de junio y lanzamiento en 2020.

Gears 5

Nueva entrega de la saga de acción y aventura de disparos en tercera persona Gears of War. Desarrollado por The Coalition, ha recortado el nombre meramente por marketing y se centra en Kait Díaz, una forastera de ascendencia Locust, que debe descubrir los orígenes del Enjambre y su propia familia. Estará disponible el 10 de septiembre de 2019 para Xbox One y PC Windows.

Microsoft Flight Simulator

Sorpresa. Vuelve una de las franquicias de simulación más queridas, todo un clásico de los títulos de vuelo. Promete aviones ligeros y otros de alto fuselaje altamente detallados en un mundo realista. Se podrá crea un plan de vuelo propio y volar a cualquier lugar del planeta, de día o de noche enfrentándose a condiciones climáticas «realistas y desafiantes«. Estará disponible con Xbox Game Pass en 2020, para PCs y también para la Xbox One.

Age of Empires II Definitive Edition

Edición «definitiva» que celebra el 20 aniversario de uno de los juegos de estrategia más populares de la historia. Llegará completamente remozado en aspectos visuales con gráficos 4K Ultra HD, audio remasterizado y una campaña completamente nueva: The Last Khans. Estará disponible este mismo año y se incluirá en el servicio Xbox Game Pass para PC. Por si estás preguntando, no, no han mostrado nada de un Age of Empires completamente nuevo.

Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions

Una chulada esta expansión con el universo Lego como protagonista que te invita a correr y explorar un nuevo Valle de LEGO. Acumula tu propia colección de ladrillos y construye una casa de Master Builder’s House con un garaje de increíbles autos LEGO Speed ​​Champions, como el McLaren Senna, la competición Ferrari F40 y el Mini Cooper S Rally de 1967. Completa los nuevos y divertidos LEGO Brick Challenges, colecciona cubos de bonificación ocultos y gana 31 logros por 500 GS. Requiere el simulador Forza Horizon 4 que se vende por separado. La expansión estará incluida con Ultimate Edition o disponible con la compra del Forza Horizon 4 Expansion Pass, Ultimate Add-Ons Bundle, o como una compra independiente por 19 dólares.

State of Decay 2: Heartland

Expansión para el título de supervivencia y zombies desde una perspectiva de tercera persona y localizado en un mundo abierto, con modo cooperativo de hasta cuatro jugadores. Ya está disponible para Xbox One, Xbox One X y PC.

Ori and the Will of the Wisps

Nueva entrega de la saga de aventura-plataforma donde controlaremos al espíritu del guardián blanco, Ori, y en una jugabilidad clásica progresar en el juego moviéndonos entre las plataformas y resolviendo acertijos. Estará disponible el 11 de febrero de 2020 para Xbox Game Pass y Steam, para Xbox One y Windows 10.

Wasteland 3

Juego de rol con modo combate por turnos ambientado en un Colorado post-apocalíptico que ha pasado de desierto a un páramo helado. Desarrollado con el motor de juegos Unity, es una secuela del videojuego Wasteland 2 de 2014 y estará disponible en el último trimestre de 2019 para Xbox One, PS4 y PC. Será otro añadido para el Game Pass.

Minecraft Dungeons

Nueva entrega del juego de acción y aventuras de Mojang. Está ambientado en los clásicos dungeon crawler y ofrecerá más acción que construcción y un nuevo aspecto visual.

¿Tienes ganas de más? Ahí te dejamos el vídeo con la conferencia Xbox en E3 2019 entera. La próxima será la de Bethesda y te la ofreceremos en unas horas.