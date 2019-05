Novedades VOD 19/19: HBO revive la pesadilla nuclear con ‘Chernobyl’

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y más sitios, siempre lo decimos. Pero hay cosas que no cambian y salvo excepciones, son estas las que más exclusividades suelen presentar. Esta semana, además, nos complace anunciar que…

HBO

… ¡ha resucitado! Porque quitando un par de lanzamientos puntuales, lo normal es que HBO vaya soltando los nuevos capítulos de las series que mantiene en emisión -cabe recordar que el canal por cable es aún el que marca el ritmo, por encima del servicio en línea- y desde que llegó la última temporada de Juego de tronos, iban de muy poquito en muy poquito. Sin embargo…

Chernobyl

Coproducida por diferentes partes pero estrenada internacionalmente por HBO, Chernobyl cuenta el terrible accidente de la central nuclear de Chernóbil, hace ya más de 30 años. Fue en abril de 1986 cuando el reactor 4 de la central explotó, convirtiéndose hasta en la mayor catástrofe nuclear de la historia. Del suceso, de la evacuación de la hoy -por cientos e incluso miles de años más- ciudad fantasma de Prípiat y de la abnegada actuación de los llamados liquidadores trata Chernobyl, una nueva que ha arrancado con el aval de la crítica y cuyos cuatro capítulos restantes irán saliendo semanalmente.

The Spanish Princess

Con menos agrado está siendo recibida The Spanish Princess, producción de Starz que se ha agenciado HBO para el mercado internacional y que acumula más negativos que positivos. A capítulo por semana, trata de contar la historia de la reina consorte de Inglaterra Catalina de Aragón, con más ahínco en hacerlo de manera que no desentone con la forma de ver las cosas hoy en día, que en respetar la historia tal y como fue. Es lo que hay.

Más contenidos exclusivos:

State of the Union, singular comedia británica a base de capítulos de diez minutos que llega a HBO directa desde el Sundance Channel.

Nuevos capítulos:

Juego de tronos (T8)

Lo que hacemos en las sombras (T1)

Killing Eve (T2)

Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas (T1)

Knightfall (T2)

Gentleman Jack (T1)

Barry (T2)

Veep (T7)

Better Things (T3)

Fosse/Verdon (T1)

Supergirl (T4)

Legends of Tomorrow (T4)

Embrujadas (T1)

Entra en catálogo:

Rocky Balboa

Pisando fuerte 2

Dr. Nassar: el caso del equipo de Gimnasia de EEUU

Foster

Angelo se sale (T1)

Netflix

Qué decir de Netflix que no hayamos repetido mil veces ya. Es como la típica tienda china de barrio: hay de todo, pero por lo general la calidad de los productos se resiente. Pero como hay de todo, siempre puedes encontrar algo que te interese.

Lucifer

Quizás el lanzamiento más sonado de la semana sea el de la cuarta temporada de Lucifer, serie basada en el cómic de DC del prolífico Neil Gaiman, que Netflix rescata de la quema después de que la Fox le diese la extremaunción al finalizar su anterior temporada. En esencia, el Señor del Infierno se aburrió de su trabajo y se vino a la Tierra a pasar el rato. Y aquí lleva desde 2016, haciendo de las suyas.

Extremadamente cruel, malvado y perverso

La crítica tampoco se pone de acuerdo a la hora de valorar Extremadamente cruel, malvado y perverso, la obra que recoge las andanzas del asesino en serie Ted Bundy a partir de mediados de los años setenta del pasado siglo. Con el guaperas Zac Efron (High School Musical, Baywatch: Los vigilantes de la playa) en el papel protagonista y con secundarios como John Malkovich o, curioso, Jim Parsons (o sea, Sheldon Cooper de The Big Bang Theory).

The Society

Por último destacamos The Society, otra serie de Netflix cuyo insólito argumento original te va a volar la cabeza: por no se sabe bien qué, la mayor parte de los habitantes de un pequeño pueblo estadounidense desaparece, dejando solo a los adolescentes y jovenzuelos para resolver el misterio. En serio: a estas alturas, con que no alcance el nivel de bazofia de The Rain, nos damos con un canto en los dientes.

Más contenidos exclusivos:

Easy (T3), nueva temporada de esta serie de comedia romántica de las de tipo empalagoso, y es que la naturalidad no se puede forzar.

(T3), nueva temporada de esta serie de comedia romántica de las de tipo empalagoso, y es que la naturalidad no se puede forzar. Túnel de corrupción (T2), corrupción policial y política en la segunda temporada de esta serie brasileña.

(T2), corrupción policial y política en la segunda temporada de esta serie brasileña. Jo Pil-Ho: El despertar de la rabia , drama de acción coreano sobre un policía corrputo y sus vicisitudes, que no son pocas.

, drama de acción coreano sobre un policía corrputo y sus vicisitudes, que no son pocas. Amigas con solera , comedia en la que cuatro amigas se reúnen para celebrar el cumpleaños de una de ellas… con mucho vino.

, comedia en la que cuatro amigas se reúnen para celebrar el cumpleaños de una de ellas… con mucho vino. Shéhérazade , o marginación y amoríos juveniles en la Francia deprimida de los guetos de inmigrantes.

, o marginación y amoríos juveniles en la Francia deprimida de los guetos de inmigrantes. Dry Martina , drama argentino ambientado en Chile con más amoríos y desventuras varias.

, drama argentino ambientado en Chile con más amoríos y desventuras varias. Jailbirds (T1), serie documental sobre la cárcel de mujeres del condado de Sacramento, en Estados Unidos.

(T1), serie documental sobre la cárcel de mujeres del condado de Sacramento, en Estados Unidos. Minicasas de ensueño (T1), nuevo programa sobre… minicasas de ensueño, sí.

Nuevos capítulos:

Possessed (T1)

Entra en catálogo:

The Writer (T1)

Crazy Ex-Girlfriend (T4)

I Have A Script (T1)

In the Bosom of a Thorn (T1)

What If (T1)

Último aliento

E.T. El Extraterrestre

La cabaña

Una noche fuera de control

Gente que viene y bah

Lion’s Heart

Toc Toc

Regatta

Tatah

Antar, The Fourth Grandson of Shadad

Filmin

Filmin tiene dos cosas: es uno de los servicios de vídeo bajo demanda que más contenidos estrena, pero ni se rige por la oferta mainstream, ni produce nada. Lo que sí hace es agenciarse alguna exclusividad que otra, como es el caso de…

Mrs. Wilson

Mrs. Wilson es una miniserie de época producida por BBC One y basada en supuestos hechos reales, extraídos nada menos que de las memorias de la abuela de la actriz protagonista, Ruth Wilson (Luther, Jane Eyre). Con un fugaz Iain Glen (Juego de tronos, Downton Abbey) en el papel del liante que lo origina todo.

Entra en catálogo:

Europa One

París: infierno helado

Simbad y el Minotauro

Mutafukaz

The Suicide Shop

Titanic II

Atardecer

¿Por amor o por dinero?

Regret!

Los amantes habituales

Regresaron tres

El susto

Charro

The Monk of Monza

Hockney

YouTube Originals – ‘Sherwood’

Mientras muchos esperan a que los YouTube Originals gratuitos del todo, la plataforma sigue estrenando contenidos y lo último en llegar es Sherwood, una serie de animación inspirada en las aventuras del mítico Robin Hood, pero ambientada en un futuro distópico.

Amazon Prime Video

Lo mismo de las últimas semanas para con Amazon Prime Video: lanzamientos de fondo de videoclub con algunos títulos clásicos interesantes, pero nada suyo nuevo por el momento.

Entra en catálogo: