Google Fotos se independiza de Google Drive

Google ha anunciado cambios en su servicio de fotografía Google Fotos, lo que reducirá la integración con el servicio de almacenamiento en nube Google Drive.

Hasta ahora, las nuevas fotos y vídeos que subes a Google Drive se muestran automáticamente en Google Fotos. Del mismo modo, las nuevas fotos y vídeos que añades en Google Photos se agregan a una carpeta específica Photos en Drive.

Google está eliminando esta integración «para evitar confusiones», dice. A partir de julio, esta sincronización no sucederá. Las fotos y vídeos que elimines en Drive no se eliminarán de Photos. Del mismo modo, los elementos que elimines en Google Fotos no se eliminarán de Drive.

La carpeta «Google Fotos» en Drive permanecerá en el servicio de alojamiento, pero debido a este cambio, ya no se actualizará automáticamente. Para los usuarios que deseen que las fotos cargadas en Drive aparezcan en Photos, Google está agregando una nueva función denominada «Upload from Drive«, que permitirá elegir manualmente fotos y videos de Drive para añadirlas a Google Fotos.

Un detalle a tener en cuenta es que una vez se produzca esta desintegración, los elementos almacenados a calidad original contarán para la cuota de almacenamiento tanto en Drive como Fotos. Recordemos que Google Fotos ofrece almacenamiento gratuito e ilimitado, pero solo para fotografías con resolución máxima de 16 Megapíxeles y vídeos 1080p.

Google Fotos ha sido todo un éxito y hoy lo usan centenares de millones de usuarios (más de 500 millones con datos de 2017). Su llegada con las prestaciones de la antigua Picasa y una vez separado de la red social Google+ fue un acierto.

Desde entonces, Google lo ha ido mejorando con varias actualizaciones. Integrando un sistema de corrección automática de blancos; la edición sin destrucción y sin duplicados; las funciones Suggested Sharing, que ofrece sugerencias para compatir las imágenes según quién aparezca en ella; Shared Libraries que ofrece el uso de bibliotecas compartidas de un grupo o selección de imágenes con personas específicas (familiares o amigos) o Photo Books, un servicio de creación de álbumes físicos de las imágenes que tengamos en la colección.

Veremos ahora cómo funciona esta desintegración de Google Drive que se implementará en julio. Si no conoces el servicio puedes revisar el análisis que hicimos en su día. Vía | Blog de Google