Novedades VOD 24/19: ‘Jessica Jones’ se despide de Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y quizás sea porque el verano casi está aquí, pero hay lanzamientos a reventar, particularmente en lo que se refiere a contenidos originales o exclusivos, con la de siempre a un ritmo más acelerado si cabe del habitual. Hablamos, por supuesto, de…

Netflix

La gran N del video on demand suelta material como nunca antes y para todos los gustos, además. Para reflejar esa variedad hemos escogido las tres piezas más sonadas, aunque para destacar en portada elegimos el fin de un ciclo.

Jessica Jones

Con la tercera y última temporada de Jessica Jones no solo termina la serie, sino el universo de series Marvel de Netflix que tan popular llegó a ser en su momento, de Daredevil a Luke Cage, pasando por Iron Fist o la que nos ocupa. A qué altura quedará el listón es otra cosa, porque toda la franquicia ha sido muy irregular y Jessica Jones no es una excepción: la primera temporada resultó fresca e interesante, la segunda se hundió como no parecía posible… Así que esperamos que la tercera remonte para dar la despedida que se merece esta superheroina de guantazo irresistible.

Criminales en el mar

Criminales en el mar, por el contrario, no ofrece muchas dudas: comedia de acción ligera con su toque de misterio y dos protagonistas cuyos nombres son capaces de adelantar todo lo que te puedes encontrar en una de esas películas que puedes llegar a ver una vez en la vida nadie sabe por qué, pero que muy posiblemente no recuerdes: Adam Sandler y Jennifer Aniston.

El caso Alcàsser

Netflix se vuelve a adentrar en las miserias de España recatando la historia de uno de los crímenes más horrendos que se recuerdan, el del crimen de Alcácer. El caso Alcàsser es una serie documental sobre el suceso y la explosión mediática que lo cubrió a principios de aquellos ya lejanos años noventa.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese es el estreno en Netflix del gran director italoamericano con un documental que recoge la gira que el músico diera en el otoño de 1975 y que lo encumbraría definitivamente como símbolo de una época.

Más contenidos exclusivos:

Aggretsuko (T2), nueva temporada de esta original serie de anima con animalitos… y death metal.

(T2), nueva temporada de esta original serie de anima con animalitos… y death metal. Arthdal Chronicles (T1), serie surcoreana de fantasía eṕica.

(T1), serie surcoreana de fantasía eṕica. Awake: The Million Dollar Game (T1), concuso en el que dejan sin dormir a un grupo de gente para someterla a diversas pruebas.

(T1), concuso en el que dejan sin dormir a un grupo de gente para someterla a diversas pruebas. Brooklyn Nine-Nine (T5), nueva tenporada de esta galardonada comedia de policías.

(T5), nueva tenporada de esta galardonada comedia de policías. Cenicienta Pop , comedia romántica moña para adolescentes.

, comedia romántica moña para adolescentes. Cleptómanas (T1), nueva serie para adolescentes sobre una banda de chicas de manos largas.

(T1), nueva serie para adolescentes sobre una banda de chicas de manos largas. El tercer ojo 2 , secuela de la película de terror sobrenatural indonesia.

, secuela de la película de terror sobrenatural indonesia. Jinn (T1), primera serie original en árabe, también para adolescentes, sobre las mitologías de la tierra.

(T1), primera serie original en árabe, también para adolescentes, sobre las mitologías de la tierra. Jo Koy: Comin’ In Hot , nuevo monólogo de humor.

, nuevo monólogo de humor. Kakegurui (T2), serie de anime de misterio en torno a una academia en la que el juego y las apuestas lo son todo.

(T2), serie de anime de misterio en torno a una academia en la que el juego y las apuestas lo son todo. La vida me supera , documental sobre el «síndrome de la resignación» que padecen cientos de niños refugiados en Suecia.

, documental sobre el «síndrome de la resignación» que padecen cientos de niños refugiados en Suecia. Leila (T1), la versión india de El cuento de la criada… O tal vez; pero la distopía y mucho de los demás lo tiene.

(T1), la versión india de El cuento de la criada… O tal vez; pero la distopía y mucho de los demás lo tiene. Queen of the South (T3), por si alguien echaba en falta más series de crimen organizado y narcotraficantes.

(T3), por si alguien echaba en falta más series de crimen organizado y narcotraficantes. Unidad 42 (T1), serie belga de drama social policíaco.

(T1), serie belga de drama social policíaco. Well-Intended Love (T1), serie china de drama romántico.

(T1), serie china de drama romántico. When They See Us , programa especial de Oprah Winfrey, sobre el caso de ‘Los cinco de Central Park’ para complementar la miniserie de Netflix.

, programa especial de Oprah Winfrey, sobre el caso de ‘Los cinco de Central Park’ para complementar la miniserie de Netflix. Yankee (T1), serie mexicana de acción.

(T1), serie mexicana de acción. Zone Blanche (T2), serie francesa de intriga en la que una inspectora de policía y un fiscal deberán investigar una misteriosa muerte.

Nuevos capítulos:

Abbys (T1)

No necesitan presentación (T2)

Patriota no deseado (T3)

Entra en catálogo:

Capitán América: Civil War

Convict

Flimflam

La torre oscura

Savage Raghda

The Ant’s Scream

The Cell

The Right One

Un lugar donde refugiarse

HBO

Big Little Lies

Regresa una de las adaptaciones más aclamadas de HBO, Big Little Lies, con un reparto de primera en el que destacan nombres como el de Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern y que en su segunda temporada retoma una nueva trama que va más allá del guion original con la incorporación de la inimitable Meryl Streep. Porque todo puede torcerse más.

Hielo en llamas

Ya casi nadie parece discutir el cambio climático, pero ¿qué hay de las soluciones que se pueden llevar a cabo Narrado en su versión original por Leonardo DiCaprio, Hielo en llamas es un documental que aborda los desafíos a los que nos enfrentamos.

Los Espookys

Tras el éxito de la serialización de Lo que hacemos en las sombras, HBO se trave con un producto similar pero muy diferente a la vez: Los Espookys, una producción estadounidense en español que huela a serie B de lejos, pero está atrayendo el interés de los aficionados al… ¿misterio esperpéntico?

Más contenidos exclusivos:

Claws (T3), comedia negra sobre unas esteticistas con ganas de salir de pobres y un plan.

(T3), comedia negra sobre unas esteticistas con ganas de salir de pobres y un plan. El jardín de bronce (T2), serie argentina sobre la misteriosa desaparición de una niña.

(T2), serie argentina sobre la misteriosa desaparición de una niña. Jett (T1), serie sobre una ladrona que sale de la cárcel para reinicidir, muy a su pesar.

(T1), serie sobre una ladrona que sale de la cárcel para reinicidir, muy a su pesar. Krypton (T2), segunda temporada de la serie fantástica que recrea el antiguo mundo del Hombre de Acero, antes de que todo se fuera al carajo.

(T2), segunda temporada de la serie fantástica que recrea el antiguo mundo del Hombre de Acero, antes de que todo se fuera al carajo. Pose (T2), serie sobre la escena neoyorkina del lujo a mediados de los ochenta.

(T2), serie sobre la escena neoyorkina del lujo a mediados de los ochenta. Siren (T2), serie fantástica cuyo nombre lo dice todo.

Nuevos capítulos:

El cuento de la criada (T3)

Gentleman Jack (T1)

The Spanish Princess (T1)

Warrior (T1)

Years and Years (T1)

Entra en catálogo:

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Amazon Prime Video

Cerramos con Amazon Prime Video, que si bien ha reducido un poco el ritmo de relleno, esta semana también tiene un estreno por ofrecer.

Demasiado viejo para morir joven

Demasiado viejo para morir joven es una serie policíaca de misterio en la que cabe un poco de todo, incluyendo criminales y misticismo y malos rollos que comienzan con su propio protagonista. Cine negro de nueva hornada o neo-noir que lo llaman ahora.

Nuevos capítulos:

Karakuri Circus (T1)

The Bold Type (T3)

La que se avecina (T11)

Entra en catálogo: