La arquitectura Zen 2 fue confirmada a finales de 2018. Desde que se produjo su presentación oficial quedó claro que era un movimiento prometedor por parte de AMD, una realidad que hemos podido confirmar con el anuncio de los procesadores Ryzen serie 3000 y que muy pronto se extenderá a los procesadores Threadripper.

Con la llegada de la primera generación de procesadores basados en la arquitectura Zen vivimos una evolución importante. AMD elevó el conteo máximo de núcleos e hilos en los procesadores de consumo general hasta 8 y 16, respectivamente, mientras que en el sector HEDT subió a 16 y 32 y en el profesional llegó a los 32 y 64.

Fue un cambio enorme y muy importante. Hasta entonces Intel había limitado los procesadores de alto rendimiento de consumo general a cuatro núcleos y ocho hilos, y en el sector HEDT el tope de gama era el Core i7 6950X, que sumaba 10 núcleos y 20 hilos.

El lanzamiento de la arquitectura Zen+ mantuvo el mismo conteo de núcleos e hilos en la gama de consumo general, pero permitió la llegada de una segunda generación de procesadores Threadripper que dobló cifras con el 2990WX, un chip que tiene 32 núcleos y 64 hilos. AMD pisó fuerte y dejó claro a Intel que tenía entre manos una arquitectura de alto rendimiento, fácil de producir y altamente escalable, tanto a nivel de núcleos como de proceso de fabricación.

Threadripper de 64 núcleos y 128 hilos: rompiendo el sector HEDT

Como hemos dicho ahora mismo lo más potente que tiene AMD en el sector HEDT es el Threadripper 2990WX, que suma 32 núcleos y 64 hilos. Intel, por contra, tiene como tope de gama el Core i9 9980XE, que cuenta con 18 núcleos y 36 hilos. Las diferencias entre ambos son claras, es cierto que la compañía de Santa Clara ha liderado en rendimiento monohilo, pero la solución de la firma de Sunnyvale llega casi a doblar su potencial multihilo.

El salto a la arquitectura Zen 2 ha marcado un importante punto de inflexión que debemos poner en relación con todo lo que hemos dicho hasta ahora. La propia AMD ha confirmado que los procesadores Ryzen 3000 han superado a los Core 9000 en rendimiento monohilo, de hecho un Ryzen 9 3950X con 16 núcleos y 32 hilos es capaz de dejar en la cuneta al Core i9 9980XE de Intel.

Bien, ¿cómo debemos encajar esto al hablar de los nuevos Threadripper? Pues muy sencillo, AMD no solo doblará núcleos e hilos, también mejorará el IPC gracias al salto a la arquitectura Zen 2, lo que significa que esa nueva generación, conocida provisionalmente como Threadripper serie 3000, no tendría rival.

Algunas fuentes dicen que no están seguros de si AMD va a utilizar el proceso de 14 nm o el de 7 nm en esta generación, pero francamente no termino de entender esta cuestión. La arquitectura Zen 2 está fabricada en proceso de 7 nm, y francamente no creo que AMD tenga razones para renunciar a un proceso que le permite obtener más chips por oblea, reducir costes y conseguir una mayor eficiencia energética.

No podemos terminar sin hablar del precio y de las placas base compatibles. Se espera que con el anuncio de los Threadripper 3000 se produzca la llegada de nuevas placas base equipadas con el chipset X599, pero esto no quiere decir que las placas base X399 vayan a quedar sin soporte. No esperamos un cambio de SoC, así que una simple actualización de la BIOS debería bastar para poder utilizar esos nuevos procesadores en las placas base actuales.

En cuanto al precio se comenta que el modelo tope de gama con 64 núcleos y 128 hilos costará 3.000 dólares. Sí, es una cifra elevada, pero equilibrada, y para muestra un botón: Intel pide 1.999 dólares por el Core i9 9980XE con 18 núcleos y 36 hilos. Su lanzamiento se espera para finales de 2019.

APUs en proceso de 7 nm: mayor rendimiento sin tocar consumos

Otra de las novedades más esperadas son las APUs Ryzen fabricadas en proceso de 7 nm. Aunque la información es todavía bastante escasa ya ha empezado el goteo de filtraciones y de rumores, y se comenta que su anuncio podría producirse a partir del mes de noviembre.

Con el salto a la arquitectura Zen 2 las nuevas APUs de AMD debería dar el salto a las configuraciones de 8 núcleos y 16 hilos (actualmente los modelos más potentes se limitan a cuatro núcleos y ocho hilos), y también cabe esperar mejoras a nivel de GPU, aunque no tengo nada claro que vayan a implementar la arquitectura RDNA que vimos en las Radeon RX 5700 y Radeon RX 5700XT.

Haciendo un balance global las conclusiones que podemos sacar a priori son simples, las nuevas APUs de AMD basadas en Zen 2 podrían doblar núcleos e hilos a nivel CPU, aumentar la potencia a nivel GPU y ofrecer, a pesar de todo, un consumo igual o ligeramente superior al de la generación actual, gracias al los cambios a nivel de arquitectura y al proceso de 7 nm.