Estamos hartos de oír cómo los videojuegos siempre acaban siendo uno de los focos de atención cuando se dan sucesos violentos, acusándolos de ser una parte educacional importante a la hora de volvernos violentos. Más allá de poder probar o no su verdadera influencia, los chicos de GamesIndustry.biz ha querido aprovechar la ocasión brindada por el reciente E3 2019 para analizar la nueva oferta de títulos presentada, y la presencia de videojuegos violentos entre los mismos.

Así pues, con un extenso catálogo de 239 juegos, y en base a las clasificaciones que ellos mismos han creado, parece ser que solo 41 de estos podrían considerarse «no violentos», lo que equivale a un 17% de lo presentado en la feria.

¿Qué se considera un juego violento?

Lo primero de todo es aclarar las pautas mediante las cuales se ha clasificado la presencia de violencia en estos juegos, aplicables tanto a entregas con gráficos realistas, como de juguetes, u otro tipo de animaciones.

Sí se considera violencia la implicación de matar o golpear a otra entidad viva.

la implicación de matar o golpear a otra entidad viva. Sí se considera violencia las elaboración de estrategias y órdenes que impliquen violencia en un final.

las elaboración de estrategias y órdenes que impliquen violencia en un final. No se considera violencia el contacto dentro de los deportes, a excepción de los propiamente basados en el combate.

el contacto dentro de los deportes, a excepción de los propiamente basados en el combate. No se considera violencia los combates de cartas en los que no existan actos de violencia implícitos.

Así pues, el considerado como primer videojuego, Pong, estaría exento de violencia, mientras que otras entregas clásicas como Space Invaders o Asteroids, que incluyen dispararos y destrucción, estarían pasado este límite moral.

Las compañía con mayor número de videojuegos violentos

Sin embargo, la mayor sorpresa nos la llevamos al analizar de donde provienen estos juegos, con solo 17 juegos no violentos pertenecientes a las principales desarrolladoras (un 7% respecto al total), entre las cuales apenas se consiguió alcanzar un máximo del 33% de oferta no violenta.

Este porcentaje fue el de Electronic Arts, que de entre los nueve juegos que llevó al E3 2019, solo FIFA 20, Madden 20 y la nueva expansión de Los Sims 4 pueden considerarse no violentas. Por su parte, Ubisoft se quedó en el 31% gracias a entregas como Just Dance, Roller Champions, y el nuevo Assassin’s Creed Odyssey: Discovery Tour, que pese a pertenecer a una saga bastante violenta, se centra en un enfoque académico y visual de la cultura de la Antigua Grecia.

En comparación con las dos anteriores, Microsoft prefirió apostar a lo grande llevando hasta 51 títulos dentro de su presentación, de los cuales un 24% carecían de violencia (un total de 12 juegos). Algo digno de mención es el hecho de que la mayor parte de estos títulos no violentos pertenece a las IP’s propias, así como otros títulos originales como Flight Simulator o la expansión de LEGO para Forza Horizon 4.

Así pues, la peor parada fue la «familiar» Nintendo, cuyo porcentaje sin violencia apenas logró alcanzar el 7% de sus títulos presentados. Siendo de hecho una de las compañías que mayor cantidad de juegos presentó, es curioso además que casi la totalidad de estos títulos se concentran en entregas de terceras partes como Just Dance o Catan, con Animal Crossing New Horizons como único título no violento de la propia compañía.

Los géneros menos videojuegos violentos

Desde otro punto de vista, podemos analizar también los géneros más recurrentes entre estos 41 videojuegos no violentos.

La mayor presencia se la llevaron las nueve aventuras gráficas basadas en el modelo «point-and-click», donde si bien en algunas de ellas podíamos encontrar algún elemento como la presencia de sangre, no contaban con ninguna acción propiamente violenta.

Los siguientes dieciséis se podrían englobar en la temática deportiva, aunque realmente se debe matizar que la mitad de ellos pertenecen realmente al mundo del motor y la conducción. Muy de cerca, con siete títulos, nos encontramos los juegos de gestión y simulación de vida. Por último, completamente fuera de ningún matiz violento, nos encontramos con tres juegos de las exploración, juegos de mesa cartas, y puzles y recompecabezas.

Como bien decíamos en la introducción de este artículo, no podemos realmente estimar cómo afecta la presencia de violencia a la hora de generar nueva violencia en los jugadores, sí que es cierto que cada vez más se está tendiendo a un modelo dentro de la industria basado en la producción de una mecánica fundamental: la capacidad de luchar y matar.