Novedades VOD 13/19: ‘Lo que hacemos en las sombras’, serializado en HBO

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y aunque la primavera comenzó la semana pasada, la sangre se altera en esta con la reaparición de HBO arriba del todo, además, con un lanzamiento de lo más curioso.

HBO

En efecto, HBO retoma la cabecera de la sección tras varios meses -tras hacer doblete con Brexit y la tercera temporada de True Detective– y hasta le sobra para soltar un par de cosas más de las que tiene licenciadas.

Lo que hacemos en las sombras

Lo que hacemos en las sombras es la nueva serie de FX que HBO se ha agenciado para su distribución internacional. Si el título te suena es porque deriva de la película neozelandesa homónima de 2014, que también entra en catálogo. En esta ocasión la historia se traslada a Nueva York, pero continúa recogiendo las andanzas de tres peculiares vampiros que llevan compartiendo piso los últimos cien años. A capítulo por semana.

Knightfall

Segunda temporada de la producción original del canal History, que en España se puede ver también en HBO. Knightfall cuenta la historia de los últimos templarios y su búsqueda para recuperar el Santo Grial. A capítulo por semana.

No obstante, HBO tiene una exclusividad más por ofrecer: Una nación bajo estrés, un documental sobre “creciente impacto del estrés en el día a día y en la salud de los estadounidenses”.

Nuevos capítulos: Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas (T1), Roswell, New Mexico (T1), Legacies (T1), Embrujadas (T1), Better Things (T3), Strike Back (T6), El caso contra Adnan Syed (T1), Supergirl (T4), Real Time with Bill Maher (T16).

Entra en catálogo:

Lo que hacemos en las sombras (2014)

Las aventuras de Tadeo Jones

Netflix

Se espera que en abril Netflix suelte contenidos originales a cascoporro, pero lo cierto es que haría bien en controlarse y centrarse en mejorar la calidad, porque de cantidad van sobrados siempre. Y sin embargo…

Emboscada final

Y sin embargo, el director de El fundador estrena su nueva película en Netflix y aunque se huele típica, no tiene mala pinta. Emboscada final (The Highwaymen) es un drama basado en “hechos inéditos y reales” que sigue el camino de dos veteranos rangers de Texas, Frank Hamer y Maney Gualt, interpretados por Kevin Costner y Woody Harrelson, en la persecución de los dos criminales más populares de su época: Bonnie y Clyde.

Osmosis

Nueva serie europea de Netflix. Ciencia ficción ‘romanticodesquiciante’ de producción francesa, ambientada en un París futuro en el que encontrar el amor verdadero es cuestión de utilizar la app de moda: Osmosis.

Santa Clarita Diet

Tercera temporada ya de Santa Clarita Diet, la serie de humor negro que reúne a Drew Barrymore (E.T., Los ángeles de Charlie) y Timothy Olyphant (Hitman, Deadwood) en un enredo de despieces y almuerzos indigestos que… es exactamente en lo que se basa la dieta de Santa Clarita.

Más contenidos exclusivos:

Traidores (T1), serie británica sobre las tensiones entre Reino Unido y Rusia tras la Segunda Guerra Mundial.

(T1), serie británica sobre las tensiones entre Reino Unido y Rusia tras la Segunda Guerra Mundial. On my Block (T2), serie estadounidense en la que cuatro adolescentes de un barrio marginal entran al instituto.

(T2), serie estadounidense en la que cuatro adolescentes de un barrio marginal entran al instituto. Bayoneta , película mexicana sobre un boxeador de Tijuana que acaba peleando en Finlandia.

, película mexicana sobre un boxeador de Tijuana que acaba peleando en Finlandia. The Legend of Cocaine Island , o la búsqueda de un gran alijo de cocaína en el Caribe en formato documental.

, o la búsqueda de un gran alijo de cocaína en el Caribe en formato documental. 15 August , comedia romántica india en el Día de la Independencia de India.

, comedia romántica india en el Día de la Independencia de India. Nate Bargatze: The Tennessee Kid , nuevo monólogo de humor en inglés.

, nuevo monólogo de humor en inglés. Ainori Love Wagon: Asian Journey (T2), un reality japonés… muy chungo.

Nuevos capítulos: Star Trek: Discovery (T2), Black Lightning (T2), Romance is a Bonus Book (T1).

Entra en catálogo:

Malditos bastardos

All Saints

Regreso al Futuro

Regreso al Futuro II

Ted 2

Las vacaciones de Mr. Bean

Hajwala 2

Siempre a mi lado

El príncipe y yo

Hop

The Rolling Stones: Olé Olé Olé! – A Trip Across Latin America

Grand Designs (T9)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video estrena serie y con empeño en la promoción, tal y como hiciesen hace un par de semanas con American Gods: hasta anuncios en la vieja televisión han puesto. Por lo demás, cuatro películas de relleno.

Hanna

Hanna es la gran apuesta original de Amazon Prime Video para el inicio de la primavera. Y es, de nuevo, la adaptación de una cinta semiexitosa en formato serie. La película fue Hanna (2011) de Joe Wright (Orgullo y prejuicio) y la serie es Hanna de -entre otros- David Farr, quien ya trabajase con Amazon en la otra serie, esta adaptada de noveles: Philip K. Dick’s Electric Dreams. Si te lo preguntas, Hanna es acción cruda en tamaño mini.

Entra en catálogo:

La enfermera

Whatever Happens Next

Next Day Air

Tyler Perry’s Peeples

Filmin

Salvo contadas ocasiones, no somos muy de cine independiente por aquí, por lo que le hacemos un hueco a Filmin esta semana, pero con cosas sueltas y, eso sí, tanto para la cuenta básica como para la plus. Destacamos el estreno de…

Strange Events

¿Stranger Things? Más bien Black Mirror, pero cambiando el trasfondo tecnológico y distópico, y es que “cada año ocurren miles de sucesos inexplicables” que también caben en una serie como Strange Events. Antología de terrores clásicos en la actualidad.

Entra en catálogo: