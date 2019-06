Un responsable de Windows Insider ha preguntado a los usuarios por las funciones de Windows 10 que recomendarían para convencer a los usuarios de Windows 7 de las «ventajas» de la actualización.

Ya han pasado casi cinco años desde que Microsoft estrenó Windows 10. A pesar del programa de migración gratuita el Windows 7 de casi 10 años todavía está muy vivo y en juego. Un problema teniendo en cuenta que su soporte técnico finaliza en pocos meses (enero de 2020) y los equipos quedarán expuestos a ataques informáticos aprovechando las vulnerabilidades no parcheadas al no recibir actualizaciones de seguridad.

A pesar de las recomendaciones de Microsoft, los usuarios de Windows 7 no parecen tener prisa en migrar a Windows 10 según los datos de cuota de mercado de los últimos meses. Windows 7 todavía corre en más de un tercio de ordenadores personales y aunque la cifra se reducirá antes de final de año está claro que se repetirá otro «caso Windows XP» y una millonada de equipos se quedarán sin actualizaciones de seguridad.

A estas alturas, el usuario que no haya migrado ya es porque está convencido de que Windows 7 es el sistema que mejor cubre sus necesidades. Microsoft ofreció un año entero de actualizaciones gratuitas directas; permitió migraciones incluso desde versiones piratas; amplió la actualización desde el programa de accesibilidad a cualquier usuario y hasta hace muy poco tiempo un usuario con licencia de Windows 7 todavía podía migrar a Windows 10 aunque oficialmente no se pudiera. Tampoco nos extrañaría que a final de año si la cuota de Windows 7 sigue siendo tan elevada, Microsoft ofrezca otro programa general de migración gratuita.

¿Qué funciones de Windows 10 recomendarías?

Así las cosas, cómo se puede convencer a un usuario de Windows 7 de la migración valorando las ventajas de Windows 10. Es lo que han pedido desde el canal de prueba Insider y las respuestas de los usuarios han sido bastante previsibles.

Muchos han destacado a Windows Ink, el tema oscuro, la herramienta de recorte mejorada, el nuevo Action Center, el portapapeles en la nube, la línea del tiempo, los archivos bajo demanda de OneDrive y las características de sincronización con smartphones Android, el sistema móvil que Microsoft ha adoptado como propio a falta de un Windows Phone. Dejando a un lado los problemas de estabilidad de las últimas actualizaciones, la optimización del sistema y los bajos requisitos para trabajar con hardware más antiguo, también es otro de los aspectos destacados.

Por contra, otras capacidades como Cortana o My People no han recibido demasiado cariño y no es sorprendente: han sido un fiasco. Como en general la interfaz Modern UI y las duplicidades de la interfaz y apps, señalando el problema de base de un Windows 10 diseñado pensando en la era de la movilidad y para dispositivos con pantalla táctil y menos como un PC de escritorio típico como Windows 7. Tampoco gusta la recopilación de datos del sistema y la privacidad (aunque ha mejorado en control y transparencia) como las cuestiones del inflado de software y aplicaciones basura, Bloatware.

Es tu turno. ¿Qué es lo que más te gusta de Windows 10? ¿Qué funciones recomendarías a los usuarios de Windows 7 para convencerlos de que den el salto? ¿O es imposible convencerlos a estas alturas?