Los usuarios de Windows 7 no tienen prisa en migrar a Windows 10

Windows 7 mantiene su gran presencia en el escritorio informático con una cuota de mercado superior al 36%, según los datos de abril la firma de análisis Netmarketshare.

A menos de ocho meses de la finalización del soporte técnico a Windows 7, todo apunta que Microsoft no podrá evitar un nuevo «caso Windows XP» y los equipos quedarán expuestos a ataques informáticos aprovechando las vulnerabilidades no parcheadas al no recibir actualizaciones de seguridad. Windows XP tenía una cuota de mercado global del 27% cuando finalizó su soporte técnico oficial. Si no hay un giro brusco de la tendencia, Windows 7 tendrá en enero de 2020 una cifra similar o superior.

Windows 10 ganó apenas tres décimas en abril hasta el 44,10%, mientras que Windows 7 perdió un minúsculo 0.09% manteniendo una cuota del 36,43%, que supone una millonada de equipos. El fiasco de Windows 1809 y con ello el retraso de la actualización de primavera ha retraso las migraciones esperables. Un Windows 10 May 2019 Update estable será un buen punto de partida para animar a consumidores y empresas.

Por lo demás, pocos cambios. Windows 8.1 mantiene posiciones en el 4,22%, mientras que Windows XP todavía tiene un 2,46%. El macOS de Apple pierde alguna décima hasta el 9,38%, cambiando la tendencia al alza producto de la última actualización de la línea de ordenadores Mac después de años sin renovar.

No será tampoco 2019 «el año de Linux». Su cuota cae ligeramente y pierde la referencia del 2% (1,99%). Incomprensiblemente, el sistema libre sigue sin lograr una posición significativa en el escritorio informático, mientras que sigue ganando terreno en todos los demás segmentos, arrasa en supercomputación o movilidad, es imprescindible en servidores o embebidos, y su entrada en nuevos mercados como automoción o IoT es notoria.

El único Linux que sigue subiendo es Chrome OS, aunque lo hace tan lentamente (0,34% en abril) que solo es un problema para Microsoft en nichos como el educativo en algunas regiones. La firma de Redmond sigue manteniendo con Windows un férreo control del escritorio y a pesar de la problemática de Windows 10 tiene una cuota de mercado global del 88%.