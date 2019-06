Huawei desarrolla el smartphone plegable Mate X 2

Un smartphone plegable Mate X 2 ha aparecido en la base de datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, WIPO. La patente acaba de ser publicada y ha salido a la luz desde LestgoDigital.

El retraso en el lanzamiento del Mate X, siguiendo los pasos del Galaxy Fold de Samsung y como medida de precaución «para realizar pruebas adicionales», no significa que los grandes del móvil no sigan pensando en la comercialización de smartphones plegables. Aunque este tipo de diseños no están maduros, como ocurre con las primeras generaciones de cualquier producto, las siguientes deben mejorarlos a todos los niveles, especialmente en diseños y resistencia de su componente estrella: la pantalla flexible.

Mate X 2 es bastante diferente al modelo original y más cercano al concepto de Samsung con el Galaxy Fold. Si el Mate X se pliega «hacia fuera» ofreciendo una gran diagonal para su uso como tablet, la nueva patente muestra un terminal que se cierra «hacia dentro», tipo libro.

Probablemente, la idea sea proteger mejor el terminal. Los paneles OLED plegables siguen utilizando pantallas de plástico. Son resistentes, pero no tanto como las OLED con cubierta de vidrio con la que estamos familiarizados en los teléfonos inteligentes «estándar». Si el Galaxy Fold ha tenido problemas incluso resguardado, imagina el Mate X con esa enorme pantalla desplegada hacia el exterior.

Mate X 2 resguarda la pantalla interiormente dentro del mecanismo de la cubierta, mientras que la segunda pantalla montada en el exterior del dispositivo, es plana, por lo que probablemente podría estar protegida por vidrio templado. La cámara está situada en la sección del terminal que contiene la bisagra y a diferencia del original, vemos unos bordes bastante más curvados, estéticamente más elegantes.

No sabemos si esta patente corresponde a otro prototipo creado por Huawei antes de elegir el modelo final para lanzamiento o se trata de una verdadera segunda versión mejorada con el diseño final a utilizar para próximas generaciones. Tendremos que esperar para comprobarlo. Huawei espera comercializar el Mate X en septiembre, mientras que el Galaxy Fold de Samsung estará disponible antes. Ambos están fuera por precio y diseños del mercado de consumo y se lanzarán bajo ediciones limitadas para evaluar su recepción.