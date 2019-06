Anunciada desde hace años, parece que finalmente Philips y Signify comenzarán a dar una mayor visibilidad y soporte a la tecnología Li-Fi, con el anuncio de una nueva gama de estas luces con bajo la marca Hue llamados Truelifi.

Esta gama de productos constará de nuevas luces y transceptores que se podrán adaptar a la iluminación existente, y que nos permitirá conectar de forma inalámbrica dos puntos fijos, creando una conexión a Internet con velocidades de datos de hasta 250 Mbps.

Si, lo has leído bien. Y es que estas luces serán capaces de transmitir datos e Internet a velocidades de hasta 150 Mbps, usando ondas de luz en lugar de las señales de radio utilizadas por 4G o Wi-Fi, y alcanzando velocidades superiores incluso a las alcanzadas por el recién estrenado 5G.

Para ello, Signify nos asegura que, además de los propios adaptadores para las luces, se necesitará conectar un receptor USB especial para recibir e interpretar estas señales Li-Fi.

¿Qué significa Li-Fi?

Con un nombre proveniente del acrónimo «Light fidelity», se trata de una tecnología que utiliza un tipo de bombillas LED específicas para transmitir datos a receptores fotosensibles, mediante la realización de cambios en la intensidad de la luz, tan veloces como imperceptibles para el ojo humano.

A comienzos de año investigadores de la Universidad de Oxford lograron un hito en velocidad de transmisión de datos sin cables, alcanzando picos máximos de 224 Gbps sobre una red Li-Fi.

Sin embargo, el Li-Fi no está planteado para sustituir al Wi-Fi, si no para complementarlo. Y es que por el momento el mayor defecto que tiene este sistema es el hecho de que requiere estar en contacto contante con este fuente de luz, (lo que implica que la señal es sensible de interferencias por las sombras) sumado al hecho de que la luz, a diferencia de las ondas, no puede atravesar las paredes.

Dicho esto, sin duda se trata de una tecnología con mucho potencial, y que se podría utilizar como el complemento perfecto para aquellos entornos en los que exista ya una saturación de radiofrecuencias.