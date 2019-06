La Xbox Scarlett económica ha sido cancelada, solo habrá un modelo

Microsoft concibió su nueva generación de consolas de una forma bastante curiosa, con un lanzamiento dual que traerá al mercado una Xbox Scarlett económica y un modelo superior a nivel técnico que sería la que competiría realmente con PS5.

No era una mala idea, me explico. Las consolas han demostrado que son, hoy más que nunca, un PC «consolizado», con todo lo que ello supone en términos de vida útil, de resolución y de renovaciones intergeneracionales. Solo tenéis que mirar a Xbox One X y a PS4 Pro y no tendréis más remedio que darme la razón.

Pues bien, con esa Xbox Scarlett económica Microsoft no estaba haciendo otra cosa que aprovechar esa realidad en beneficio propio, y también en beneficio del consumidor. Ofrecer al usuario una consola de nueva generación más asequible pero pensada para jugar en 1080p de forma totalmente óptima con un precio de 299 dólares-euros era, a mi juicio, una idea redonda.

La versión estándar de Xbox Scarlett quedaría como opción para jugar en 4K de forma óptima y costaría 499 dólares-euros, lo que la colocaría, como dijimos frente a PS5. Todo encaja sin problemas, pero la versión económica ha sido cancelada según el prolífico y fiable Brad Sams.

¿Por qué se ha cancelado la Xbox Scarlett económica?

Puede que a priori no encontremos un motivo verdaderamente razonable, pero lo cierto es que hay tres grandes razones que explican esa cancelación y que son muy fáciles de entender.

En primer lugar debemos tener claro que lanzar dos consolas supone más trabajo para los desarrolladores. Sí, la arquitectura es la misma, pero la potencia y la memoria unificada de ambas difiere, así que les obliga a tener que optimizar para dos sistemas, algo que ya ocurre con PS4 Pro y Xbox One X y que, como sabrán muchos de nuestros lectores, no gustó nada a los desarrolladores.

Por otro lado es importante recordar que esa versión económica podría acabar canibalizando a la versión más cara. Me explico, el 4K todavía no se ha estandarizado y no todo el mundo cuenta con televisores capaces de ofrecer esa resolución, algo que unido a esa importante diferencia de precio (200 dólares-euros menos) podría haber hecho que la Xbox Scarlett económica acabase superando en ventas a la Xbox Scarlett estándar.

Finalmente tenemos una tercera clave, y no es otra que Xbox One X, una consola que habría quedado prácticamente en el limbo con la llegada de esa versión económica de Xbox Scarlett. Microsoft no habría tenido más opción que reducir drásticamente el precio de la primera para dejar espacio a la segunda, algo que al final habría sido contraproducente para la compañía y que además habría acabado enfadando a los que la compraron hace poco.

En resumen, solo habrá una Xbox Scarlett que hará frente a PS5 y llegará a finales de 2020. ¿Ha acertado Microsoft con este movimiento? Los comentarios son vuestros.