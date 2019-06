Cortana fuera de Windows 10, Microsoft la integrará en una aplicación

Hasta ahora hablar de Cortana es hablar de Windows 10, ya que la conocida asistente de Microsoft viene integrada en dicho sistema operativo. Sin embargo, esa (antaño) profunda unión ha dado un giro importante con el lanzamiento de la May 2019 Update, una actualización que la ha desvinculado de la barra de búsqueda.

No es una ruptura total, pero desde hace algunos meses se ha venido especulando esa posibilidad, y el listado de una aplicación de Cortana para Windows 10 en la Microsoft Store no ha hecho más que dar un importante impulso a todas esas informaciones que, de momento, se mantienen como un rumor (cada vez más creíble, eso sí).

El gigante de Redmond tiene previsto utilizar esa aplicación beta para actualizar Cortana de forma individualizada, es decir, sin que sea necesario esperar al lanzamiento de una actualización semestral para Windows 10. Es un movimiento interesante, ya que permitiría agilizar la llegada de nuevas funciones, la resolución de errores y fallos, las mejoras a nivel de seguridad y de estabilidad y, en general, todos los elementos clave de dicha asistente personal.

Con todo, este cambio en la frecuencia de las actualizaciones parece que también se podría haber llevado a cabo de forma separada partiendo de la base de que Cortana es un servicio basado en la web, así que no tenemos del todo claro qué es exactamente lo que Microsoft tiene en mente ahora mismo.

La actualización Windows 10 May 2019 Update ha llegado hace poco y los de Redmond tienen entre manos un claro problema de fragmentación, así que no creemos que vayan a realizar cambios demasiado marcados en la próxima actualización semestral. Primero tienen que poner un poco de orden en el caos que se formó a consecuencia de ese desastre llamado October 2018 Update, y viendo como ha evolucionado su cuota de mercado en los últimos meses parece que no lo tienen nada fácil.

Con esto quiero decir que es poco probable que la desaparición de Cortana como aplicación integrada en Windows 10 se produzca este año, más que nada porque la compañía tiene otros frentes abiertos que son prioritarios, pero es evidente que es solo cuestión de tiempo hasta que ese proceso de separación se acabe completando. Si eres un fan de Cortana y la usas a diario no te preocupes, podrás hacerte con ella a través de una aplicación gratuita.