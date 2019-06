Nuestros lectores hablan: ¿a qué vais a jugar este fin de semana?

El fin de semana es para desconectar, para pasar un rato con nuestros seres queridos y, como no, para jugar. Qué puedo decir, soy de los que siempre intenta sacar un rato a última hora para hacer un poco de deporte y para jugar un ratito, pero con el ajetreo diario siempre me sabe «a poco».

Esto tiene un lado negativo, y es que tardo mucho más en terminar los juegos y me canso antes de las mecánicas espesas y mal planteadas, pero también tiene un lado positivo, y es que «paladeo» más esos ratos en los que puedo jugar tranquilo durante el fin de semana.

En este artículo os invito a que nos contéis a qué tenéis pensado jugar este fin de semana, y también os animo a que nos dejéis en los comentarios recomendaciones de juegos que os hayan gustado, no solo para que lo veamos nosotros, sino también los demás lectores. Si veo que este artículo os gusta y que participáis lo iremos repitiendo cada viernes.

Antes de terminar me mojo yo primero, como en todos los artículos de opinión. Este fin de semana espero dedicar un rato a Guild Wars 2, un juego que me ha ido enganchando a ratos y al que he vuelto hace unas semanas para terminar la última temporada del mundo viviente. No me lo tomo muy en serio porque ya no tengo tiempo para juegos tan «espesos», pero empecé a jugarlo en 2012 y la verdad es que me ayuda a romper la rutina.

También quiero jugar alguna partida a League of Legends, avanzar unos contratos en Destiny 2 y echar un ratito en la Casa de las Fieras. Me gustaría, igualmente, darle una pasada a The Division 2, pero creo que no me va a dar tiempo a tanto.

Si todavía no lo habéis probado os recomiendo que le deis una oportunidad a Guild Wars 2, sobre todo ahora que es gratuito. No os dejéis abrumar por la enorme cantidad de contenido que ofrece, disfrutadlo poco a poco y deleitaros del vasto mundo que ofrece. Sus gráficos son, a pesar del tiempo que tiene, de lo mejor de su género.

Ahora os toca a vosotros, ¿a qué vais a jugar este fin de semana? ¿Qué juegos nos recomendáis? Nos leemos en los comentarios.