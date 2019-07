Los Corsair HS35 se presentan como unos auriculares gaming que beben directamente del diseño que hemos visto en otros modelos superiores, como los Corsair HS60, pero introducen pequeños matices que les confieren personalidad propia y se dirigen, además, a aquellos usuarios que tengan presupuestos muy ajustados.

Esta es, sin duda, una de las claves más importantes de los nuevos Corsair HS35, el precio de venta. Estos auriculares tienen un precio de 44,99 euros, una cifra muy equilibrada que los convierte en una opción al alcance de casi cualquier tipo de usuario.

Bien, ¿y qué ofrecen a cambio? Pues como anticipamos traen un diseño clásico, elegante y muy cuidado. Me ha gustado la idea de Corsair de ofrecer los HS35 en diferentes colores para que los usuarios de Xbox One (verde), PS4 (azul), Nintendo Switch (rojo) y PC (negro) puedan tener opciones a juego con los colores que representan a sus dispositivos, aunque debéis tener en cuenta que el color elegido no influye en la compatibilidad de los auriculares, es una simple cuestión estética.

Así, si te decides a compara los Corsair HS35 en negro podrás utilizarlos en todas esas plataformas sin problema, y lo mismo ocurre con el resto de colores.

En cuanto a las prestaciones de estos nuevos auriculares nos encontramos con una construcción en plástico y un acolchado de alta calidad. El objetivo de Corsair ha sido diseñar unos auriculares que sean cómodos incluso tras largas sesiones de uso, y para ello ha hecho hincapié, además, en una ergonomía cuidada al milímetro que consigue una adaptación perfecta, incluso aunque utilicemos gafas.

Los transductores de neodimio de 50 mm permiten un sonido estéreo de alta calidad en cualquier plataforma, y el micrófono cuenta con certificación Discord, lo que se traduce en una alta calidad de voz acompañada de reducción de ruido. ¿No necesitas al micrófono? Pues puedes quitarlo fácilmente y volver a montarlo cuanto quieras utilizarlo.

Para asegurar un funcionamiento óptimo, una compatibilidad total y una experiencia de uso sencilla los Corsair HS35 vienen con un conector jack de 3,5 mm. Para terminar te dejamos un resumen completo con las claves técnicas de estos nuevos auriculares:

Auriculares estéreo con transductores de neodimio de 50 mm.

Terminación en plástico y acolchado de alta calidad.

Micrófono extraíble con cancelación de ruido (con certificación Discord).

Frecuencia de respuesta de 20Hz – 20 kHz , con una sensibilidad de 133 dBa y una impedancia de 32 ohmios.

, con una sensibilidad de y una impedancia de Cable de 1,1 metros de longitud.

Control de volumen integrado en el auricular.

Conector estándar jack de 3,5 mm para una compatibilidad total.

Podéis encontrar más información en la web oficial de Corsair.