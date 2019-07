Desde hoy, todos los nuevos coches eléctricos tendrán que hacer ruido

Hoy entra en vigor la normativa europea que obligará a los fabricantes de coches eléctricos a hacer que estos emitan ruido cuando circulan a menos de 20 km/h. La certificación será imprescindible para cualquier automóvil eléctrico que ruede por carreteras en territorio comunitario.

Los nuevos coches eléctricos vendrán con SAAV instalado, el acrónimo de «sistema de alerta acústica del vehículo» diseñado para reducir los atropellos en las ciudades y hacer la vida más fácil a los invidentes. Este sistema, emitirá un sonido continuo de, al menos, 56 decibelios siempre que se circule a 20 km/h o menos.

El sonido que genere el sistema debe ser continuo y similar al de un vehículo de la misma categoría propulsado por un motor de combustión. Además, deberá indicar el comportamiento del vehículo variando su intensidad en función de la velocidad o la aceleración, por ejemplo.

Componentes que forma parte de un sistema SAAV.

El texto legal solo es aplicable a coches y no a motos u otro tipo de vehículos. Además, los fabricantes no solo tendrán que integrarlo en los vehículos totalmente nuevos, sino también en los modelos actuales que todavía no hayan sido entregados. En el caso de los híbridos, solo funcionará cuando se circule en modo 100% eléctrico y no lo hará con el propulsor térmico, independientemente de la velocidad.

Durante la primera fase, esta ley afectará únicamente a vehículos de nueva homologación (tanto turismos como comerciales); a partir del 1 de julio de 2021 será obligatoria para todos los vehículos eléctricos e híbridos que se vendan en Europa.

La nueva normativa permite a los fabricantes ofrecer diferentes «sonidos» para que los conductores elijan, así que las marcas llevan tiempo trabajando en un generador de ruido que cumpla las condiciones pero no resulte una tortura para el piloto. La rumorosidad máxima será de 53 decibelios durante el día y 45 durante la noche, 12 y 10 decibelios menos de lo que recomienda la OMS.

¿Hasta qué punto es necesaria esta medida? Recientes estudios aseguran que los coches electricos absolutamente silenciosos son un problema importante para peatones o ciclistas. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) determinó hace unos meses que un vehículo eléctrico tiene hasta un 35% más de posibilidades de atropellar a un viandante y hasta un 57% en el caso de ciclistas, obviamente en las mismas condiciones.

La aseguradora DKV, por su parte, publicó un informe que aseguraba que el 80 % de la contaminación acústica de las ciudades está ocasionada por el tráfico rodado, provocando hasta 10.000 muertes prematuras cada año en las grandes urbas europeas. Obviamente, estamos ante un problema que nos afecta a todos.

