Numerosos propietarios de OnePlus 7 Pro han informado durante esta mañana que sus dispositivos estaban recibiendo notificaciones de correo no deseado que consistían en extraños mensajes incoherentes con una serie aleatoria de letras tanto del alfabeto latino, como del chino.

Por suerte, desde OnePlus no han tardado en confirmado la naturaleza no peligrosa de estas notificaciones, cuyo origen no era más el resultado fallido de una prueba interna. Y es que parece que no todos los usuarios podrían haber recibido estas notificaciones, estando el suceso relacionado con la última versión de su sistema operativo OxygenOS.

Por su parte, la compañía ya ha publicado un mensaje de disculpa en sus redes sociales, donde también confirma que actualmente están investigando el error.

Como bien decíamos, más allá de haber extrañado y asustado a algunos de los usuarios con estos teléfonos, no ha afectado en ninguna medida al funcionamiento de los teléfonos, llegando incluso alguno de los afectados a asegurar que, tras hacer clic en estos mensajes, el teléfono intentaba abrir una página sin resultado en sus navegadores.

Did @oneplus just get hacked? What's up with these push notifications? Anyone else? pic.twitter.com/0Kox7AKosd — Nicole Scott in Berlin (@Nicole_Scooter) July 1, 2019

Y es que como bien os comentábamos hace unos días en uno de nuestros análisis, el OnePlus 7 Pro es móvil coherente, eficiente, y una de las opciones más potentes y económicas que podemos encontrar actualmente.

Pantalla : 6.67 pulgadas (AMOLED) con 90Hz de tasa de actualización

Resolución : 3.120×1.440 pixeles

Procesador : Snapdragon 855 de ocho núcleos (velocidad máxima de 2.84GHz)

GPU : Adreno 640

RAM : 6GB, 8GB, 12GB

Almacenamiento : 128GB o 256GB

Batería : 4.000mAh con carga rápida (30 vatios)

Cámaras traseras : Triple, 48 megapixeles de f/1.6 (principal) + 8 megapixeles de f/2.4 (telefoto) + 16 megapixeles de f/2.2(gran angular)

: Triple, 48 megapixeles de f/1.6 (principal) + 8 megapixeles de f/2.4 (telefoto) + 16 megapixeles de f/2.2(gran angular) Cámara frontal: 16 megapixeles (apertura f/2.0)

Os recordamos que el OnePlus 7 Pro ya está disponible para comprar en nuestro país a través de web oficial de la marca o desde distribuidores especializados como Amazon, bajo un precio base a partir de los 709 euros.