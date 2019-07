Cuando Netflix anunció que estaba trabajando en una serie basada en The Witcher tuvimos sensaciones enfrentadas, sobre todo por el tema de la elección de los actores que iban a interpretar a cada uno de los personajes principales.

Henry Cavill, conocido internacionalmente gracias (sobre todo) a su rol como Superman, fue el escogido para interpretar a Geratl de Rivia en la serie de The Witcher, una decisión que generó una profunda disconformidad entre los fans de la franquicia que, en su mayoría, se han dejado llevar por el aspecto que dicho personaje muestra en el videojuego The Witcher III.

Los que hayáis leído los libros me entenderéis a la perfección. Aunque CD Projekt RED ha hecho un excelente trabajo adaptando los libros de Andrzej Sapkowski lo cierto es que tampoco ha sido totalmente fiel a los mismos, hasta tal punto que las descripciones físicas de estos nos pintan a un Geralt de Rivia muy distinto al que hemos visto en los juegos.

Con esto claro creo que debemos afrontar la elección de los actores que interpretarán a Geralt, Ciri, Yennefer y demás personajes clave del universo de The Witcher con una actitud tolerante, ya que al fin y al cabo CD Projekt RED tampoco fue fiel a los libros.

Echando un vistazo a las primeras imágenes que ha liberado Netflix debo decir que Henry Cavill no luce tan mal como cabía pensar en un principio, aunque con Ciri y Yennefer me ocurre todo lo contrario, ya no por cuestión de parecido físico, sino de edad, y es que las actrices que interpretan a ambas tienen una apariencia demasiado aniñada que desentona totalmente con la base de las novelas de Sapkowski (Yennefer es, de hecho, mayor que Geralt).

No podemos juzgar a un libro por su portada, así que habrá que esperar a ver los primeros capítulos de la serie de The Witcher que ha creado Netflix antes de sacar conclusiones precipitadas, pero reconozco que no me siento nada optimista. El estreno está marcado para finales de este mismo año.