HBO Max será el nuevo servicio de vídeo en streaming de WarnerMedia y AT&T. Llegará en la primavera de 2020 y será un duro contendiente para Netflix, Disney+, Hulu, el TV+ de Apple y otros. Para el consumidor, será imposible estar al día ante la cantidad de servicios disponibles.

HBO Go, HBO Now y ahora HBO Max. Para WarnerMedia y la matriz AT&T, éste será el más importante. Como era esperable, utilizará la base de HBO para su oferta de contenido y otro material de las redes de Warner. Como ejemplo, la serie Friends, uno de los pilares de Netflix (al menos en Estados Unidos) será exclusiva para HBO MAX. Warner sigue así la estrategia de Disney y NBC Universal de retirar contenido a terceros, lo que puede ser un problema para el líder Netflix.

Otros exclusivos citados son The Fresh Prince of Bel-Air y Pretty Little Liars, proyectos ya anunciados como Dune: The Sisterhood de Denis Villeneuve, la serie dirigida por Anna Kendrick, Love Life, y una serie de precuelas animada para Gremlins. También se esperan otras como Batwoman, el spin-off de Katy Keene sobre Riverdale, películas exclusivas con Reese Witherspoon (al menos dos comedias románticas) y otras cuatro del creador de Everwood, Greg Berlanti.

Warner promete más de 10.000 horas de contenido, todo lo que puedes esperar de HBO: series de televisión, películas a la carta, algunos shows de HBO en horario estelar, además de una gran parte de contenido del enorme catálogo en propiedad de WarnerMedia.

Por nombra algunos más, el servicio contará con contenido de Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes y otros. Casi nada.

HBO Max estará disponible en la primavera de 2020. No se han anunciado precios ni los países para lanzamiento. Lo bueno: más alternativas. Lo malo: el mundo del entretenimiento estará cada vez más fragmentado y será cada vez más costoso para un usuario que simplemente no podrá pagar todos estos servicios de suscripción. Suma Spotify; lo que va a llegar del streaming de juegos o servicios como Office 365, Dropbox… y no llegas a final de mes.