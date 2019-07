La presentación del Galaxy Note 10 se llevará a cabo el 7 de agosto, es decir, dentro de poco menos de un mes, pero gracias a los fabricantes de fundas y de protectores de pantalla hemos tenido la oportunidad conocer más a fondo su diseño, y también hemos podido ver algunas imágenes renderizadas que nos muestran cómo lucirá lo nuevo de Samsung.

También hemos tenido la oportunidad de repasar sus posibles especificaciones y los precios de venta, gracias a informaciones oficiosas que han venido supliendo la carencia de información oficial que, como suele ser habitual, se produce siempre que estamos cerca del lanzamiento de un nuevo smartphone tope de gama del gigante surcoreano.

El caso es que la compañía ha decidido, por fin, romper su silencio, y lo ha hecho de una manera bastante particular, ya que han publicado un vídeo del Galaxy Note 10 que dice mucho sin llegar a mostrar nada. Curioso, ¿verdad? Pues atentos, que os desgranamos todo lo que confirma ese vídeo.

Es curioso ver que en este primer vídeo Samsung (concretamente su división de Indonesia) se ha centrado en el potencial del Galaxy Note 10 en entornos profesionales. No hay duda de que esta serie siempre se ha concebido como una línea que da lo mejor de sí en manos de profesionales, pero también goza de una gran popularidad en el mercado de consumo general, así que no podemos descartar que acaben tocando otras cuestiones importantes en próximos vídeos, como por ejemplo sus mejoras a nivel de rendimiento y cámaras.

Y hablando de rendimiento, en este sentido se mantienen todas las informaciones que hemos visto hasta ahora, lo que significa que el Galaxy Note 10 vendrá con un SoC Snapdragon 855 en su versión para Estados Unidos y China, y con un SoC Exynos 9825 en su versión para el resto del mundo, España incluida.

En cuanto a las cámaras habrá dos configuraciones diferentes asociadas a las dos variantes de dicho terminal. El modelo con pantalla de 6,25 pulgadas tendrá tres cámaras traseras de 12 MP (principal), otra de 12 MP (teleobjetivo) y una de 16 MP (gran angular), mientras que la versión con pantalla de 6,75 pulgadas añadirá una cuarta cámara que trabajará como sensor de profundidad.

Por lo demás no esperamos cambios importantes. El Galaxy Note 10 mantendrá el acabado en metal y cristal que caracteriza a los terminales «premium» de Samsung, contará con una configuración base de 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento y vendrá con la clásica terminación de pantalla Edge.

Se comenta que el precio de venta del Galaxy Note 10 será superior al del Galaxy Note 9. Las filtraciones más recientes hablan de hasta 100 dólares más, lo que nos dejaría unos 1.100 dólares, pero todavía no hay nada confirmado en este sentido.

