AlphaStar, la IA de Google para Starcraft II te desafía a unas partidas

AlphaStar, una versión experimental de la IA para Starcraft II que han preparado en Google DeepMind, participará en una serie de partidas públicas contra jugadores corrientes y molientes, según anuncia Blizzard.

Solo un pequeño número de jugadores en Europa podrán participar, y será una prueba completamente «ciega». En otras palabras, los jugadores no tendrán idea de que han sido emparejados con AlphaStar. Ello asegurara que todos los juegos jugados contra la IA se jueguen en las mismas condiciones.

AlphaStar jugará en la última versión de StarCraft II y podrá hacerlo como o contra Terran, Zerg o Protoss. Los jugadores serán emparejados de acuerdo con las reglas normales de los encuentros. Para jugar contra AlphaStar, puedes hacer clic en el botón «optar por entrar» en la ventana emergente del juego. Si alguna vez cambias de opinión, puedes seleccionar el botón de «Suscripción de DeepMind».

El experimento es parte de la «investigación científica en curso sobre inteligencia artificial» de DeepMind, y los resultados se publicarán en un artículo científico revisado por expertos. Las repeticiones de las partidas también serán publicados. Puedes ver como funciona AlphaStar en el siguiente vídeo:



AlphaStar no es solo un juego

Google DeepMind, la división de Inteligencia Artificial del gigante de Internet, buscó otros desafíos después de humillar al campeón del mundo de Go, jugar a las damas, al ajedrez, al póker y otros videojuegos más simples.

Por ello, se marcaron el objetivo de fulminar a los jugadores humanos en el modo multijugador de Starcraft II, el videojuego de estrategia en tiempo real. Y así, con la colaboración de Blizzard, nació AlphaStar.

Un juego como Starcraft II es enormemente complejo y aunque no lo parezca, un desafío mucho mayor que el Go o el ajedrez. El número de posiciones válidas en un tablero de Go es un 1 seguido por 170 ceros. Los investigadores estimaron que se necesitaría añadir al menos 100 ceros más para entrar en la complejidad del universo de Starcraft.

En el ajedrez o en el Go se pueden ver los movimientos de tu oponente y las piezas, lo que llaman «juegos de información perfecta». StarCraft es un juego de información imperfecta. No se puede ver todos los despliegues de tropas de tus oponentes, los avances tecnológicos o los proyectos de construcción, lo que obliga a utilizar lo que has visto y un modelo mental del juego para «predecir la planificación y hacer frente a la incertidumbre», explicaron.

En los dos años que han pasado desde su anuncio, todo apunta que AlphaStar ha aprendido y de qué forma. Esta IA derrotó (10-1) a jugadores profesionales de Starcraft II a comienzos de este año, por lo que las probabilidades de vencer para un jugador común serán escasas. En todo caso, será divertido.

El programa es mucho más que juego y diversión y la investigación y resultados se utilizarán en múltiples campos de la vida real. Como ejemplo, señalar que Google usa la máquina de aprendizaje de DeepMind para reducir las facturas de refrigeración de sus centros de datos que como sabes suponen una millonada. Un campo apasionante el de la Inteligencia Artificial.