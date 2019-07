Pokémon Masters llegará a Android e iOS este verano

DeNA, una de las empresas encargadas de desarrollar juegos para móviles con las conocidas licencias de Nintendo, ha anunciado junto a The Pokémon Company la publicación en YouTube del trailer de de Pokémon Masters, un juego de estrategia y combate en tiempo real que será lanzado para dispositivos Android e iOS compatibles y que tendría que estar disponible de forma definitiva en el presente verano de 2019.

En el trailer se muestran algunos de los modos de juego que tendrá Pokémon Masters, los cuales vamos a desarrollar a continuación:

Modo multijugador: Permite al usuario unirse a otros dos jugadores de cualquier otra parte del mundo para luchar contra rivales controlados por la Inteligencia Artificial. El equipo resultante puede realizar ataques combinados y coordinados, estando cada miembro acompañado de un Pokémon.

Sistema de combate en tiempo real 3 contra 3: Son combates en tiempo real 3 contra 3 en los que, una vez más, el trabajo en equipo juega un papel fundamental, estando cada miembro del equipo acompañado de su Pokémon.

World Pokémon Masters: Se trata del torneo incluido en Pokémon Masters e incluye combates 3 contra 3 que solo transcurren en la isla artificial de Passio. Para este torneo, los líderes de gimnasio, los miembros del Alto Mando, los campeones y las estrellas de todas las regiones del mundo Pokémon han formado equipos contra los que los jugadores tendrán que luchar para conseguir insignias y convertirse en campeones.

Traje S: Este modo no aparece en el trailer y se trata de trajes especiales que los entrenadores pueden usar en combate. El uso de un Traje S cambiará el Pokémon que acompaña al entrenador lo tenga puesto. Por ejemplo, en el caso de Brock pasará a formar equipo con Tyranitar en lugar de Onix.

Si bien posiblemente se pusieron las expectativas demasiado altas cuando Nintendo anunció que sus licencias llegarían a móviles, debido a que no todas sus licencias son adaptables a ese formato (Zelda, Metroid y los Mario “aventureros” son tres ejemplos), no es menos cierto que Pokémon sí puede tener mucha pegada, cosa que ya se vio con Pokémon GO. Os dejamos con el trailer de Pokémon Masteres.