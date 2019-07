Top Gun, It, Terminator, Cats y otros tráilers del Comic-Con 2019

Anoche arrancó en San Diego la Comic-Con 2019 y ya tenemos los primeros tráilers presentados de películas y series programadas para próximo lanzamiento. Te dejamos algunas.

Top Gun: Maverick

El mismo Tom Cruise ha presentado el primer tráiler de la secuela de la peli de acción y romance. Una ‘americanada’ salvada por las tomas de los aviones de combate del momento, que arrasó la taquilla allá por 1986 y significó una avalancha de peticiones de reclutamiento para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Paramount Pictures ha vuelto a reclutar a Jerry Bruckheimer como productor, mientras que la dirección corre a cargo de Joseph Kosinski tras la desaparición (suicidio) de Tony Scott. Con el sobretítulo de «Maverick», el apodo del protagonista original, ya deja entrever que Tom Cruise será protagonista absoluto. Eso sí, treinta y tantos años más viejo, menos ‘chulito’ y como instructor de vuelo.

It Capítulo 2

«Algo te sucede cuando te vas de esta ciudad», dice la voz de Mike (Isaiah Mustafa) sobre las imágenes de un bucólico Derry en Maine. «Cuanto más lejos, más incómodo se pone todo. ¿Pero yo? Nunca me fui. Lo recuerdo todo». También lo recordamos los fans del primer It , que convirtió uno de los libros más terroríficos de Stephen King en un gran éxito en 2017. El capítulo 2 es una secuela basada en la segunda parte del libro, producida por Warner Bros y New Line, y realizada por el mismo equipo.

His Dark Materials

HBO tiene grandes esperanzas en «La materia oscura«, una esta serie de aventura fantástica que con ocho episodios llegará a la plataforma a finales de año. Ha sido co-producida con la BBC y tiene su base base en la trilogía de novelas de Philip Pullman. La serie transcurre en un mundo alternativo donde todos los humanos tienen compañeros animales llamados daimonions, que son las manifestaciones del alma humana. «Espero que terminemos haciendo una pieza para adultos que los niños deberían ver y verán», asegura la productora ejecutiva. Pinta muy bien, aunque conviene recordar que el primer libro de la trilogía llegó al cine como ‘La Brújula Dorada’ y a pesar de actores como Nicole Kidman y Daniel Craig no funcionó en taquilla.

Terminator: Dark Fate Featurette

Hace 35 años, Sarah Connor (Linda Hamilton) se convirtió en una de las heroínas de acción definitivas de todos los tiempos. En Terminator: Dark Fate está de regreso, y tiene dos nuevas mujeres increíbles con ella: Mackenzie Davis como Grace, un nuevo híbrido humano-máquina, y Natalia Reyes como Dani Ramos, el nuevo objetivo de un Terminator muy especial. Después de las dos primeras y notables entregas, la saga ha dado tantos bandazos en los últimos años con títulos simplemente para olvidar que no teníamos demasiadas esperanzas en ella hasta que conocimos que Tim Miller (Deadpool) sería el director. Veremos si puede remontar.

Cats

El famoso musical llegará a la gran pantalla estas navidades con una entrega que promete comedia, animación, fantasía y por supuesto música. Está producida por Universal Pictures y será protagonizada por Jennifer Hudson, Taylor Swift, James Corden, Idris Elba o Rebel Wilson. Con Steven Spielberg como uno de los productores ejecutivos y la dirección de Tom Hooper (Los miserables) es toda una garantía siempre y cuando te guste el género.



Tendremos más novedades en este Comic-Con 2019 que este año celebra su 50 aniversario. Te ofreceremos por aquí lo más relevante aunque puedes revisar nuestro especial de agenda para repasar todo lo que allí será presentado.