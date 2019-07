Mañana mismo dará comienzo la Comic-Con 2019 de San Diego, por lo que durante los próximos días y hasta el lunes, se espera que recibamos un fuerte aluvión de nuevas publicaciones, así como los tráilers para las que serán las próximas series y películas de Marvel, DC Comics y otras productoras, y cómo no, muchas fotos de cosplay.

Y es que aunque la feria no se centre en exclusiva sobre ellos, sin duda la temática más esperada durante los últimos años de la Comic-Con está siendo sin duda la referente al mundo de los superhéroes. Además, casi ya como es costumbre, se espera que Marvel sea la gran protagonista, con algunas películas ya anunciadas como Viuda Negra, Black Panther, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia o Capitana Marvel.

Además, no cabría descartar alguna que otra sorpresa, ya que este año se celebra el 50 aniversario de la Comic-Con.

¿Dónde es la Comic-Con 2019?

Como todos los años, la Comic-Con se celebrará en la ciudad estadounidense de San Diego, California, tomando en exclusiva el espacio del Centro de Convenciones de la ciudad. Además, también se habilitarán algunos espacios en las mediaciones, con la inclusión de un Museo de la Comic-Con, y algunos de los hoteles cercanos a la feria.

¿Cuándo es la Comic-Con 2019?

Aunque oficialmente la Comic-Con 2019 dará comienzo el jueves 18 de julio, la propia organización ya ha anunciado que se realizará un pequeño adelanto durante esta misma noche, aunque por el momento no se han dado detalles a más sobre lo que esperar.

De igual manera, aunque la programación oficial está prevista hasta el domingo 21 de julio, se espera que como siempre la fiesta y algunos eventos como la presencia de aficionados disfrazados se extienda incluso hasta el lunes.

Mapa Comic-Con 2019

Coincidiendo con una época de vacaciones, es posible que algunos de vosotros hayáis tenido la suerte de poder asistir a la feria. Es por eso por lo que, debido a la gran cantidad de espacio y asistentes esperados, hemos querido facilitaros este mapa del recinto y la ubicación de los stands.

Horarios de la Comic-Con 2019

Miércoles 17 de Julio – La noche previa

Comenzando a las 18:00 para los asistentes (o 03:00 de la mañana según la hora local española), la noche de adelanto comenzará con la proyección especial de:

La Premier mundial de la serie «Batwoman», una nueva historia original de DC Comics y The CW, y la cual todavía no se a confirmado en qué plataforma llegará a nuestro país.

una nueva historia original de DC Comics y The CW, y la cual todavía no se a confirmado en qué plataforma llegará a nuestro país. El Episodio piloto de la todavía sin estrenar Pennyworth, una nueva serie original de DC Comics y Warner Horizon. Por el momento no se conoce qué plataforma digital obtendrá los derechos de emisión en España.

Sneak Peek de la temporada siete de «Los 100» , serie producida por Warner Bros. y distribuida en nuestro país por el canal SYFY España.

, serie producida por Warner Bros. y distribuida en nuestro país por el canal SYFY España. Sneak Peek de la temporada cuatro de «Rooster Teeth» , serie producida por Sony Enterteinment y distribuida en nuestro país por Amazon Prime Video.

Sin un orden ni duración concretados, se espera que estas proyecciones tengan una duración de hasta cuatro horas, acabando a las 22:00 en San Diego, y a las 7:00 de la mañana de España.

En lo referente a las series de animación japonesas (más conocidas como Anime), contaremos con la presencia de hasta 11 adelantos distintos con una duración de 25 minutos cada uno, y que se proyectarán en el mismo orden que mostramos a continuación:

Hozuki’s Coolheadedness

Outlaw Star

ARGEVOLLEN

Twin Star Exorcist

Dimension W

The Dirty Pair OVA

The Third: The Girl with the Blue Eye

Rocket Girls

Fate/Kaleid Liner Prisma Illya 2 Wei

Spice and Wolf

Armred Trooper VOTOMS

Además, y comenzando de forma simultánea al resto de eventos, también contaremos con un pequeño taller sobre «Educar con Cómics», y un espacio completo dedicado para los videojuegos.

Jueves 18 de Julio – Comienza la Comic-Con

Con un programa mucho más extenso para los días propiamente dichos de la feria, la programación será mucho mayor, por lo que os destacaremos sólo los que creemos son los eventos más relevantes de cada día, que se extenderán desde las 10:00 hasta las 00:00 durante los tres primeros días (19:00 hasta 9:00 en nuestro país).

90 Aniversario de Popeye

Sin muchos detalles sobre lo que tendrán previsto, podemos encontrar listado un evento de una hora en el que se celebrará la fiesta del 90 cumpleaños de este clásico marinero.

“My Hero Academia”

Funimation ha preparado una proyección del anime My Hero Acadeima (título original «Boku no Hero Academia»), en el que no se ha especificado si, al estar previsto como un evento para niños, se proyectarán capítulos ya emitidos o si contaremos con algún nuevo avance de la cuarta temporada.

“Terminator: Destino oscuro“

Cuando Arnold Scharzenegger pronunció por primer vez la frase «Volveré», seguro que no estaba pensando que esta saga de películas fuese a aguantar durante tantos años. Y es que en esta nueva entrega volveremos a contar no sólo con la presencia de este Terminator, si no que contaremos de nuevo con la actriz Lida Hamilton y el apoyo de James Cameron para el papel creativo.

Sin ninguna confirmación oficial sobre si alguno de los actores acudirá a la presentación, lo que sí está más claro es que se proyectarán las primeras imágenes de este nuevo film.

“Teen Titans Go!”

La serie de animación de Cartoon Network emitirá en estreno un nuevo episodio, al que le seguirá una ronda de preguntas y respuestas acompañadas por algunos de sus creadores.

«Marvel Games» y “Marvel, Agentes de SHIELD“

Estrenada como la primera serie de acción real del universo Marvel, y con su quinta temporada todavía en emisión, todo apunta a que la Comic-Con servirá de escenario para anunciarnos la fecha de la próxima temporada de Agents of SHIELD.

Además, también se espera que la compañía ofrezca nuevos detalles sobre el polémico juego de Marvel’s Avengers: A-Day, que pese a ser uno de los videojuegos más esperados del pasado E3 2019, acabó resultando en una enorme sucesión de críticas debido a la estética de sus personajes.

“Cobra Kai”

La historia paralela de los «chicos malos» de Karate Kid nos sorprendió ya con la gran acogida de su estreno durante este año, pero parece que todavía nos queda más por ver. Así pues, se espera que durante esta ponencia se adelanten nuevos detalles, fechas o incluso algunas imágenes de su segunda temporada.

Viernes 19 de Julio

Una conversación con los hermanos Russo

Tras lograr un éxito innegable con el final de la saga y la película Vengadores: Endgame, los directores Joe y Anthony Russo estarán presentes para dar una pequeña charla para los asistentes de la feria. Sin embargo, cabe destacar que los hermanos no aparecen oficialmente inscritos en ninguna de las presentaciones restantes de Marvel, por lo que podríamos esperar alguna clase de anuncio en esta ponencia.

“Fear the Walking Dead” y “The Walking Dead”

Programadas para la media mañana, contaremos con las proyecciones y nuevos detalles de estas dos series de zombies de AMC.

“The Witcher“

Sin duda una de las series más esperadas de este año, y eso que su estreno está previsto para el 2020. Y es que con unas expectativas quizás excesivamente altas, por el momento los fans no parecen estar demasiado contentos con la elección del reparto ni las primeras imágenes mostradas por Netflix.

Así pues, se espera que la plataforma muestre el primer teaser o trailer de la serie, donde podremos ver finalmente la primera encarnación del brujo Geralt de Rivia en carne y hueso.

«The Boys»

De los creadores de la también presente de Preacher, esta nueva serie de anti-héroes nos plantea un curioso concepto: «si el poder corrompe, ¿no deberían ser los superhéroes los más corruptos?».

«The Dark Crystal: Age of Resistance»

Estrenada originalmente como El Cristal Oscuro en 1983, Netflix planea traer de nuevo a la vida esta obra del famoso Jim Henson, conocido por la utilización de numerosas marionetas (como la mítica Fraggle Rock). Pero que esto no te confunda; y es que esta película estará lejos de la temática infantil para niños, cobrando en este caso un carácter algo más siniestro.

«Pennyworth»

Pese a las muchas versiones e interpretaciones sobre el origen de Batman, normalmente se habla poco sobre uno de sus mayores ayudantes. Este es el curioso planteamiento que nos ofrecerá esta serie, que se centrará en los orígenes del mayordomo de la casa Wayne y la vida de Thomas Wayne, padre del más tarde caballero oscuro.

“Preacher”

Tras las diversas acogidas de su tercera temporada, tildada de perder la continuidad con lo mostrado en episodios anteriores, este justiciero de Dios estará presente en la Comic-Con de este año, donde se espera que se presenten nuevos detalles e imágenes de su próxima entrega, e incluso la fecha de la misma.

Sábado 20 de Julio

«El Príncipe Dragón»

La serie de animación de Netflix promete presentarnos nuevos detalles sobre su futuro, por lo que es muy posible que contemos con la proyección de un primer tráiler e incluso una fecha de estreno.

«Westworld»

Sin lugar a dudas uno de los platos fuertes del fin de semana será la serie futurista de ambientación western de HBO, que presentará un pequeño adelanto de su tercera temporada, ya fechada para su estreno durante el próximo año.

«Batwoman»

Pero la más esperada del día será Batwoman, la nueva serie de DC Comics y The CW, que tras haber presentado su teaser durante la noche previa a la feria, también proyectará en primicia su episodio piloto.

«Hideo Kojima: Master Storyteller»

El inusual creador de videojuegos contará con una presentación dedicada a la creación de historias, donde casi por seguro, el tema acabará siendo Death Stranding. De hecho, dado lo escéptico de este desarrollador, no nos sorprendería que se acabase revelando algún nuevo detalle sobre su tan esperado videojuego.

Marvel Studios

El presidente y productor de Marvel, Kevin Feige ofrecerá, junto a varios invitados sorpresa, un vistazo a fondo al nuevo y todavía en evolución universo cinematográfico de Marvel.

«DC Universe Sneeks»

Con poco más que su título revelador, el final del sábado estará tildado con dos horas completas dedicadas a varios sneek peeks y adelantos de previas de sus series Titans, Doom Patrol, Harley Queen y Young Justice: Outsiders.

Domingo 21 de Julio – Cierre de la feria

Con una programación bastante más escasa y un horario limitado hasta las 17:00 (02:00 del lunes en España), el último día de la Comic-Con 2019 estará principalmente centrado en las presentaciones para niños, las ponencias de algunos invitados especiales, y algunos eventos y retrospectivas por su 50 aniversario.