Los mejores tráilers y series de DC Universe en la Comic-Con 2019

Comic-Con 2019. Si bien este año DC Comics y Warner Bros. optaron por no llevar ningún panel de sus próximas películas para la feria del cómic de San Diego, todavía pudimos ver algunos anuncios sorpresa en lo referente al DC Universe.

Además de los adelantos de las ya esperadas nuevas temporadas de Arrow, The Flash y Super Girl, también pudimos ver nuevas imágenes de la ya anunciada Batwoman, así como la llegada de una nueva serie de animación de Harley Quinn, nuevos episodios de Young Justice, y nuevos detalles de la próxima temporada de Doom Patrol.

Arrow

Si bien se trata de una de las series más maduradas de la compañía, éste fue el hecho que la hizo una de las ponencias más esperadas por los seguidores de DC. Y es que tras siete temporadas, la serie centrada en este enmascarado verá su última temporada, la cual ya se ha confirmado se estrenará el próximo 15 de octubre.

Sin realmente mostrarnos demasiado sobre lo que nos espera, en este tráiler podemos ver un rápido repaso de las victorias y las derrotas de Oliver, sus aliados, sus enemigos, y sus relaciones con Felicity Smoak y El Monitor.

Además, ya se ha confirmado que uno de los capítulos de esta temporada final se centrará en el crossover «Crisis en tierras infinitas», que engloba el conocido DC Universe creado entre las series Arrow, The Flash, Super Girl, Legends of Tomorrow, y que sirvió como presentación para la nueva serie de Batwoman.

Superman

También durante la presentación de Arrow pudimos ver a Brandon Routh, actor que encarnó al hombre de acero en Superman Returns, y que se presentó con la vestimenta del superhéroe bajo su camisa. Y es que Routh será el encargado de dar vida al Superman de «Kingdom Come» en el crossover de «Crisis en tierras infinitas».

Pero eso no es todo. También se confirmó la llegada de dos nuevas películas de este superhéroe para 2020: una basada en la animación, y un segundo film original del que aún no se han adelantado detalles.

The Flash

Aunque la piedra angular de DC Universe ya había confirmado una nueva temporada hace tiempo, sin embargo, ha logrado ofrecer una de las mayores sorpresas de los paneles de DC. Y es que su nuevo tráiler se ha centrado en la presentación de «Bloodwork», el nuevo villano al que Barry y sus amigos deberán enfrentarse.

La sexta temporada de The Flash se estrenará el próximo 8 de octubre.

Super Girl

Nueva temporada, nuevo traje. Filtrado hace unos días, el nuevo tráiler de Super Girl nos ha confirmado el cambio en la vestimenta de Kara Zor-El (la protagonista), que dejará atrás la falda para vestir un traje completo; algo que no evitará el enfrentamiento con Lena Luthor, quien finalmente ha conocido la identidad de la heroína.

La quinta temporada Super Girl se estrenará el próximo 6 de octubre.

Batwoman

Tras un pequeño adelanto durante la noche anterior al comienzo de la Comic-Con, y pese a que se proyectó el episodio piloto completo, la ausencia de Ruby Rose y otros miembros del elenco al panel provocó una sensación final de decepción entre los asistentes.

No obstante, la propia Rose quiso pedir disculpas a través de las redes sociales, asegurando que su agenda estaba muy ocupada con grabaciones de la propia serie, que se estrenará durante este otoño.

Harley Quinn

Pese a tratarse de una serie de animación, no hay que incurrir en el error de considerarla como una serie para un público joven. Y es que de hecho esta serie contará con una serie de contenidos no sólo inapropiados para los menores, sino incluso contenido sensible para algunas personas.

Así al menos lo declara este primer tráiler, además de algunos de los asistentes a la feria, quienes contaron con el privilegio de ver el primer episodio en primicia. Sin embargo, el resto de nosotros tampoco deberemos esperar demasiado, ya que la serie completa se estrenará durante este otoño.



Doom Patrol

Después de las dudas tras la cancelación de la renovación de Swamp Thing, DC reveló un mejor desenlace para la Doom Patrol, que contará con una segunda temporada que debutará simultáneamente en DC Universe y HBO Max durante el próximo 2020.

Titans

La misma suerte ha corrido para la versión live-action de Teen Titans, que también contará con una segunda temporada fechada para el próximo 6 de septiembre, repitiendo su emisión a través de Netflix.

Black Lightning

Además de un largo adelanto de cinco minutos, la presencia casi completa del plantel nos dejó comentarios como el de la actriz Nafessa Williams (Annisa Pierce y Thunder), quien define la serie y esta nueva temporada como un drama familiar de superhéroes más que la clásica serie de acción.

Sin embargo, y tal y como se puede ver en el vídeo, la serie mantendrá un buen aporte de acción a la vez que ahonda en la guerra contra los Markovians, quienes trabajan para crear sus propios «meta humanos».

La tercera temporada de Black Lightning se estrenará el próximo 21 de octubre en The CW.