Batwoman estrena su primer tráiler y fecha su estreno para otoño

De igual manera que Marvel creó su propio universo de acontecimientos alrededor de Los Vengadores, los responsables tras algunas de las sagas de DC comenzaron a tejer unas historias confluentes entre The Flash, Arrow o Supergirl. Sin embargo, la gran sorpresa se dio durante el quinto y último cruce de universos, «Elseworlds», donde se presentó por primera vez la figura de Batwoman.

Ahora, casi medio año después, la cadena estadounidense The CW nos presenta el primer tráiler oficial de la que será su nueva serie, y que nos promete un nuevo empoderamiento de la figura de la mujer.

La serie se centrará en la ya introducida Kate Kane (interpretada por Ruby Rose, de «Orange Is The New Black»), que será presentada ahora como la prima de Bruce Wayne, quien casualmente a huido tras la desaparición de Batman, dejando una creciente oleada de criminalidad en Gotham.

Lo que da paso a que Jacob Kane, padre de Kate, cree su propia empresa de seguridad privada llamada Crows Private Security, enviando a su hija lejos de la ciudad para mantenerla a salvo. Sin embargo, cuando Kate regresa a casa se encuentra con que su novia, una vigilante de seguridad de Crow, ha sido secuestrada.

Desoyendo los avisos de su padre y con la única motivación de rescatar a su pareja, Kate termina allanando la mansión Wayne en busca de algo que la ayude, pero acaba descubriendo el secreto que esta alberga, decidiendo así retomar el rol del justiciero enmascarado.

Este tráiler nos muestra una vez más la misma fórmula usada para las series de superhéroes de DC, con un héroe central que se inicia en la lucha contra el crimen gracias al apoyo de un pequeño equipo de amigos y aliados que le ofrecerán un soporte y unas visión más técnica.



Sin embargo, la figura mostrada en este nuevo tráiler todavía dista mucho de la imagen de Batwoman que pudimos ver en en «Arrowverse» y en el primer teaser de la serie, aunque todo apunta a que la remodelación del traje se produzca tras una primera introducción de la superheroína, y una vez esta logre adaptarse a su nuevo papel: «No voy a dejar que un hombre se lleve el crédito por el trabajo de una mujer«.

Todavía sin una fecha concreta, Batwoman se estrenará durante este otoño en la cadena The CW, aunque todavía esta por confirmar cuándo y cómo estará disponible para nuestro país.