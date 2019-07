Ryzen 9 3900X sin SMT frente a Core i9 9900K en juegos y aplicaciones

El lanzamiento del Ryzen 9 3900X sacudió el mercado de los procesadores de alto rendimiento para consumo general, y también tuvo un impacto considerable en el sector HEDT, algo perfectamente comprensible, ya que hablamos de un chip que cuenta con 12 núcleos y 24 hilos.

En efecto, esa cantidad de núcleos e hilos es innecesaria para un usuario normal, incluso si pensamos en montar un PC adaptado a PS5 y Xbox Scarlett, ya que está prácticamente confirmado que ambas consolas vendrán con un procesador basado en Zen 2 con un conteo total de 8 núcleos y 16 hilos.

Con esto en mente es fácil preguntarse qué sentido tiene entonces lanzar un procesador como el Ryzen 9 3900X, y la respuesta es simple. Por un lado AMD lanza un golpe directo a Intel ofreciendo un procesador con un gran rendimiento monohilo y un rendimiento multihilo propio de procesadores HEDT mucho más caros, y por otro lado se convierte en el centro de atención al tener el chip de consumo general más potente (en sentido general) que existe hasta el momento.

No debemos obviar tampoco otro detalle importante, y es que este tipo de procesadores representa un valor claro para aquellos que quieren un chip capaz de ofrecer un buen rendimiento en juegos y en aplicaciones profesionales que sí puedan aprovechar esos 24 hilos, y que también es una buena compra para los que hacen streaming de contenidos y quieren tener un equipo preparado para aguantar la transición de la nueva generación. El streaming consume recursos a nivel CPU, así que un chip de 12 núcleos y 24 hilos ofrece potencia más que suficiente para cubrir sus necesidades.

Ryzen 9 3900X sin SMT: ¿vale la pena?

En términos absolutos el Ryzen 9 3900X es el procesador de consumo general más potente que existe, eso no admite discusión. Sus 12 núcleos y 24 hilos superan de largo a los 8 núcleos y 16 hilos del Core i9 9900K, pero en rendimiento monohilo Intel sigue liderando por la mínima, gracias a las mayores frecuencias de trabajo que son capaces de alcanzar sus procesadores.

Como ya os hemos explicado en ocasiones anteriores esto es consecuencia directa del diseño de núcleo monolítico. En Zen 2 los núcleos del procesador se integran en chiplets, que son pequeñas pastillas de silicio interconectadas y coordinadas por un sistema Infinity Fabric y un chip I/O de 12 nm. Por contra, los procesadores Coffee Lake Refresh integran todos los núcleos de la CPU en una única pastilla de silicio.

Esa particular estructura de los procesadores Ryzen no se llevaba nada bien con el gestor de tareas de Windows. Este no siempre era capaz de hacer un reparto adecuado de tareas, es decir, de distribuir las cargas más pesadas en procesos (núcleos) y las más ligeras en subprocesos (hilos), lo que acababa generado un desequilibrio que afectaba al rendimiento.

Deshabilitar el SMT, la tecnología que permite a cada núcleo manejar dos hilos, ayudaba a mejorar el rendimiento, pero este problema quedó resulto (en teoría) a través de diferentes actualizaciones.

A pesar de ello los chicos de TechPowerUP! han querido analizar el impacto que tiene deshabilitar la tecnología SMT en el Ryzen 9 3900X, y al final no ha habido sorpresas. El potencial del procesador en multihilo se reduce de forma notable en aplicaciones que son capaces de hacer un óptimo aprovechamiento de todos los hilos del procesador, y no hay ventajas claras a nivel de rendimiento en juegos que justifiquen su desactivación, ya que solo vemos mejoras palpables cuando nos vemos en resoluciones 720p.

El consumo se reduce, de media, en unos 26 vatios al desactivar el SMT, pero de nuevo hay que tener en cuenta el sacrificio que estamos haciendo al renunciar a esa tecnología si vamos a trabajar con aplicaciones multihilo.

La conclusión es clara, el Ryzen 9 3900X es capaz de trabajar de forma efectiva y eficiente con la tecnología SMT activada. Es cierto que en resoluciones bajas donde la CPU es el único cuello de botella hay una mejora que puede rondar el 9%, pero a partir de 1080p el margen de mejora no solo es anecdótico, sino que además hay pérdida de rendimiento en algunos casos.

Doce núcleos son mejor que dieciséis hilos

No quiero terminar sin hacer un inciso que, creo, es importante. Hay mucha confusión a día de hoy cuando hablamos de núcleos y de hilos, tanta que algunos usuarios todavía creen que un procesador de cuatro núcleos y ocho hilos es mejor que uno de seis núcleos y seis hilos, y que uno de seis núcleos y doce hilos es mejor que uno de ocho núcleos y ocho hilos.

Debéis tener claro que un núcleo físico siempre será superior. En la comparativa que ha publicado TechPowerUP! se confirma que un procesador de 12 núcleos y 12 hilos, el Ryzen 9 3900X con SMT desactivado, es superior a un procesador de 8 núcleos y 16 hilos.

Ya hablamos sobre este tema en nuestra guía dedicada a procesadores que no debemos comprar, un artículo muy interesante que os invito a repasar si no tuvisteis la oportunidad de leerlo en su momento.