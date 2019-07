Una imagen promocional filtrada ha confirmado que la operadora Verizon tiene preparada una oferta muy interesante, y es que aquellos que precompren un Galaxy Note 10+ 5G se llevarán de manera totalmente gratuita un Galaxy Note 10.

Suena bien, ¿verdad? No conocemos las condiciones aplicadas, es decir, la infame letra pequeña, pero incluso asumiendo que el usuario tenga que aceptar el pago de una tarifa elevada y un compromiso de 24 meses sigue siendo una oferta realmente buena. Por desgracia este tipo de promociones no suelen llegar al mercado español, y no creo que esta vaya a ser una excepción.

Más allá del interés que genera una oferta de este tipo no debemos pasar por alto el valor que tiene esta imagen, y es que procede de una fuente oficial, la operadora Verizon, y confirma el diseño del Galaxy Note 10+ 5G y del Galaxy Note 10, siendo el primero el que aparece en posición frontal (de cara) y el segundo el que aparece de espaldas.

En la parte delantera nos encontramos con el diseño que todos esperábamos, es decir, tenemos un acabado todo pantalla con unos bordes mínimos y la cámara frontal ubicada en la parte central dentro de un pequeño espacio, un planteamiento que nos recuerda a lo que vimos en el Galaxy S10, con la particularidad de que en dicho smartphone la cámara delantera va colocada en el lateral y no en el centro.

Como en modelos anteriores el acabado Edge consigue crear un efecto de pantalla infinita muy atractivo, y queda claro que el Galaxy Note 10+ 5G será un poco más grande que el Galaxy Note 10 (su pantalla alrededor de media pulgada más grande).

La parte trasera del Galaxy Note 10 muestra una configuración de triple cámara en vertical, algo que ya habíamos visto en filtraciones anteriores y que permite, en teoría, dejar un poco más de espacio para mejorar la capacidad de la batería. La cámara se divide en una lente de 12 MP como principal, otra de 12 MP trabajando como teleobjetivo y una de 16 MP que funciona como gran angular. El Galaxy Note 10+ 5G añade una cuarta cámara trabajando como sensor de profundidad 3D.

Os recuerdo que ambos terminales estarán fabricados en metal y cristal, tendrán el lector de huellas dactilares integrado en la pantalla y serán presentados el 7 de agosto. A continuación os dejamos un resumen con las especificaciones de ambos modelos. No están confirmadas, pero vienen de fuentes bastante fiables y deberían, salvo sorpresa, cumplirse tal cual.

Galaxy Note 10

Pantalla : Dynamic AMOLED con acabado Edge de 6,3 pulgadas con resolución FHD+.

Memoria: 8 GB de RAM.

Cámaras: triple cámara trasera de 12 MP (principal), 12 MP (teleobjetivo) y 16 MP (gran angular); cámara frontal de 10 MP.

Sistema operativo: Android P con la capa One UI.

Otros: soporte del nuevo S-Pen, lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Galaxy Note 10+ 5G