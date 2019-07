Filtrada durante el pasado mes de Abril, no fue hasta hace unas semanas que se confirmase oficialmente la llegada de la Nintendo Switch Lite, una versión reducida en tamaño y precio de la consola portátil de Nintendo, y que a día hoy, ya está disponible en Amazon.

Concretamente se trata de la web estadounidense de la tienda online, aunque ya hemos podido comprobar que están disponibles los envíos para casi todo el mundo, incluyendo España, y para sus tres variantes de color gris, turquesa y amarillo, así como en una edición especial de Pokémon Sword and Shield.

Además no se trata de reservas «a ciegas», sino que podemos realizar la pre-compra completa de la consola, bajo un precio único de 199,99 dólares (aproximadamente 180 euros), y una fecha de envío para el mismo día de su lanzamiento en EE.UU., el próximo 20 de septiembre, coincidiendo además con la fecha de lanzamiento del remaster The Legend of Zelda: Link’s Awakening.



Especificaciones de Nintendo Switch Lite

Pantalla : 5,5 pulgadas (HD 720p)

: 5,5 pulgadas (HD 720p) Procesador : SoC Tegra X1

: SoC Tegra X1 Memoria : 4 GB de RAM (LPDDR4)

: 4 GB de RAM (LPDDR4) Almacenamiento : 32 GB internos ampliables mediante micro-SD

: 32 GB internos ampliables mediante micro-SD Batería : Hasta 7 horas de juego por carga

: Hasta 7 horas de juego por carga Dimensiones : 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm

: 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm Peso: 275 gramos

Así pues, la mayor diferencia sin duda es el hecho de que la consola no se podrá utilizar en el modo dock para su retransmisión a televisores, limitándola en su totalidad al su uso portátil. Motivo por el cual su diseño viene como una pieza única, perdiendo también la capacidad de retirar los mandos.

Esto no implica ninguna desventaja frente a los controladores independientes, ya que la consola contará con un giroscopio incorporado. Además, desde Nintendo aseguran que tampoco habrá ninguna diferencia a nivel de rendimiento frente al modelo original, siendo todavía compatible con los controladores Joy-Con adicionales, el Switch Pro Controller o la Poké Ball Plus, aunque no con los accesorios de Nintendo Labo.

Por último, la Nintendo Switch Lite sí que mantendrá las conexiones Wi-Fi, Bluetooth y NFC, además de la entrada de carga mediante USB-C.