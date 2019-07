La gran N ha anunciado Nintendo Switch Lite, una consola que se presenta como una versión más pequeña y más económica de Nintendo Switch, y que centra totalmente su apuesta alrededor del juego en modo portátil.

Durante las últimas semanas ya os habíamos ido dando numerosas informaciones que confirmaban que Nintendo estaba trabajando en dicha consola, y que su lanzamiento era inminente. El 15 de junio vimos, de hecho, que según varias fuentes Nintendo Switch Lite había entrado en producción, y que su llegada podría producirse en la recta final de 2019. Nos llovieron críticas feroces por ello, nos tildaron de mentirosos y de ser «basura». Bien, como dije en su momento, los comentarios son, de nuevo, totalmente vuestros.

Polémicas a un lado, nos centramos en ver qué cambios trae esta nueva portátil de Nintendo. La Nintendo Switch Lite presenta un diseño prácticamente calcado al que vimos en su momento gracias a las imágenes filtradas por un fabricante chino de accesorios. La línea se mantiene fiel al modelo original, pero la consola viene fabricada en una única pieza.

Esto quiere decir que los mandos de control no se pueden extraer, un cambio importante pero no el único, ya que además deja de ser compatible con el modo dock. En efecto, como anticipamos Nintendo Switch Lite es una apuesta por el modo portátil, con todas sus ventajas y sus desventajas.

Gracias a los cambios que ha introducido la gran N esta consola tendrá un precio de 199 dólares, cifra que supone un ahorro de 100 dólares frente a la Nintendo Switch estándar, cuyo precio es de 299 dólares. Todavía no conocemos los precios oficiales para España, pero lo más probable es que acabe rondando entre los 200 y los 220 euros.

Especificaciones de Nintendo Switch Lite

Ya tenemos una primera imagen de lo que ofrece, en conjunto, Nintendo Switch Lite, pero para tener una idea más profunda de lo que ofrece esta consola es necesario repasar sus características clave:

Tiene una pantalla de 5,5 pulgadas HD 720p , es más pequeña que la original, ya que integra una pantalla de 6,2 pulgadas.

, es más pequeña que la original, ya que integra una pantalla de 6,2 pulgadas. A nivel de rendimiento es idéntica, lo que significa que trae el mismo SoC Tegra X1 , mantiene los 4 GB de LPDDR4 y los 32 GB de capacidad de almacenamiento.

, mantiene los y los Ofrece una autonomía ligeramente mayor ( hasta 7 horas de juego por cada carga de batería).

de juego por cada carga de batería). No funciona ni con el modo dock ni con los juegos que necesiten utilizar JoyCons, aunque es compatible con ellos, así que podemos conectarlos si los compramos por separado.

Es más pequeña (mide 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm frente a los 102 mm x 239 mm x 13,9 mm de Nintendo Switch) y más ligera (pesa 275 gramos frente a los 398 gramos de la original).

frente a los 398 gramos de la original). No se puede conectar a la televisión.

Carece de vibración y de todos los sensores que iban asociados a los JoyCon.

Carece de compatibilidad con Nintendo Labo.

Es importante tener en cuenta que la autonomía de la consola puede variar en función del juego utilizado. La propia Nintendo explica en su web oficial que al jugar a títulos tan exigentes como The Legend of Zelda Breath of the Wild la autonomía de la consola puede ser de unas 4 horas, aproximadamente.

En el vídeo que acompañamos podéis ver con más detalle el diseño de la Nintendo Switch Lite y descubrir todo lo que puede dar de sí gracias a ese enfoque centrado en el modo portátil.



Fecha de lanzamiento y precio

La compañía japonesa ha confirmado que Nintendo Switch Lite estará disponible a partir del 20 de septiembre con un precio de 199 dólares, cifra que, como dijimos, debería traducirse en unos 199-219 euros, tras conversión de moneda y aplicación de impuestos.

Como hemos dicho esta consola se centra en el modo portátil, lo que implica algunos sacrificios en materia de compatibilidad, y es que no podremos usar los juegos que requieran de los JoyCon salvo que compremos estos por separado, ni conectarla a la televisión a través del dock oficial.

Son dos detalles importantes que Nintendo ha explicado en el vídeo y que, imaginamos, recordarán una vez que se produzca el lanzamiento de dicha consola.