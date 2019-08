Ya sea porque no tenemos un juego, no se nos da tan bien jugarlo, o simplemente porque nos entretiene ver jugar a otros, el reciente éxito de las plataformas de streaming es indiscutible. Un hecho que tampoco ignoran desde Discord, quienes acaban de anunciar la inminente llegada de una nueva función dentro de su herramienta, llamada Go Live, con la que podremos iniciar nuestras propias retransmisiones de vídeo a través de cualquier chat o grupo.

Haciendo uso de la detección de juegos activos incorporada en Discord, a diferencia de la función de pantalla compartida, los usuarios solo podrán retransmitir mientras estén ejecutando un juego. Y es que lejos de intentar competir con YouTube, Mixer o Twitch, las retransmisiones se basarán en compartir nuestra pantalla de juego sin un soporte para cámaras web, orientado para un uso entre amigos.

Sin embargo, sí que contaremos con alguna funcionalidad añadida con respecto a las otras plataformas como los streamings en paralelo. Esto nos dará la posibilidad de iniciar varias retransmisiones a la vez dentro de un mismo canal o sala (por el momento sin un límite máximo confirmado), mientras además disfrutamos del uso simultáneo del propio chat de voz. De esta manera podremos ver y comentar las partidas de nuestros amigos a tiempo real.

Pero a su vez esto implica una limitación. Al estar alojadas en los propios servidores de los grupos de Discord, contaremos con un límite de diez espectadores simultáneos, algo que según afirman desde la plataforma resulta necesario para mantener la latencia. Así pues, las retransmisiones básicas irán bajo resoluciones de 720p y a 30 fps, aunque los usuarios de Discord Nitro podrán acceder hasta calidades de streaming 4K, dependiendo del pack al que estén suscritos.

Esta nueva función de streaming estará disponible en todo el mundo a partir del próximo 15 de agosto, aunque por el momento se lanzará de manera exclusiva para la aplicación de escritorio en Windows. Así pues, tanto los usuarios de Mac y Linux como aquellos que usen la aplicación a través del móvil tendrán que conformarse con el acceso único para ver las retransmisiones a través de un navegador web.