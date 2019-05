Discord, la app de chat de voz quiere integrarse en Nintendo Switch

Sin duda, una de las mayores problemáticas y quejas de los usuarios de Nintendo Switch es el hecho de que la consola portátil no cuenta con un servicio de comunicación por voz suficientemente accesible, con tan sólo una aplicación de móvil y un periférico especial.

«Nos encantaría llevar Discord a Nintendo Switch» reconoce un portavoz de la compañía en las redes sociales, «pero primero necesitaríamos la bendición de Nintendo para que eso pueda pasar». Motivo por el cual Discord ha comenzado una pequeña campaña en la cual instan a los jugadores a que envíen una solicitud a través de su página de soporte, seguramente con el motivo de presentarlas finalmente a Nintendo, «Vota la idea y tal vez pueda ocurrir algún día«.

Anything & everything is a possibility!!!

— Discord (@discordapp) January 7, 2019